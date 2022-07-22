櫃買業績發表會28日起跑 家登、穩懋打頭陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北22日電）櫃買中心規劃一系列業績發表會，將於28日推出半導體主題，首先登場的是半導體製程極紫外光光罩盒廠商家登，以及砷化鎵微波電晶體與積體電路晶圓代工廠商穩懋。

櫃買中心表示，近期國內股市因受全球通膨及國際經濟情勢影響，波動較大，投資人應理性投資，並審慎評估投資標的產業與企業營運現況，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務業務資訊，規劃一系列業績發表會。

櫃買中心表示，台灣完整半導體產業鏈具備強大全球競爭優勢，半導體類股市值在整體櫃買市場逾3成以上，其景氣變化與資本市場波動息息相關，半導體相關產品在元宇宙、5G、人工智慧（AI）及電動車等科技領域皆有相當廣泛應用。

7月28日安排半導體主題業績發表會，邀請半導體製程極紫外光光罩盒廠商家登，以及砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋2家公司參與。為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，系列業績發表會後續還有「富櫃200」、「電機機械」、「櫃買特色」、「光電與半導體」及「精緻生活」等主題。

櫃買中心指出，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），各場次與會公司簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當天中午12點前，透過活動網頁提問公司的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料中投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。（編輯：張均懋）1110722