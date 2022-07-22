新台幣終結連4升 貶2.6分收29.916元

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（中央社記者蘇思云台北22日電）台股今天小漲作收，不過外資轉為賣超，連帶拖累新台幣走勢，新台幣兌美元今天收盤收29.916元，貶2.6分，終結連4升，台北及元太外匯市場總成交金額13.165億美元。新台幣今天同步收週線，本週累計升值3分，升幅0.1%。

台股今天開高震盪，盤中震盪約百點，早盤雖一度來到14996.24點，但市場追價意願不足，在萬五關卡前止步。

加權指數終場上漲11.66點，收在14949.36點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超54.22億元。

外匯交易員表示，外資今天轉為賣超，國際美元又走升，新台幣今天呈現偏弱整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.920元，最高29.910元、最低29.944元，最後收29.916元，貶2.6分。

外匯交易員表示，歐洲央行升息2碼（1碼是0.25個百分點），歐元短暫上揚後又走貶，市場則關注美國聯準會（Fed）下週升息措施，新台幣短期仍可能偏弱整理，後續則要關注外資動向還有國際美元走勢。

根據中央銀行截至今天下午4時統計，美元指數上漲0.18%，日圓升0.73%，新加坡幣升0.2%，新台幣貶0.09%，人民幣貶0.1%，韓元貶0.4%，歐元貶0.56%。（編輯：楊蘭軒）1110722