觀望聯準會動向 台股量能不足收黑13點

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（中央社記者吳家豪台北25日電）投資人觀望美國聯準會（Fed）升息動向、美股重量級財報週結果，市場交投清淡，台股今天早盤跌破14900點，雖生技及太陽能股撐盤，指數一度翻紅，但權值股台積電失守500元關卡，大盤終場翻黑下跌13.03點，收14936.33點。

台股今天成交值來到新台幣1823.34億元，電子股跌0.49%，成交比重約58%；金融股漲0.67%，鋼鐵股漲1.55%，航運股跌1.92%。

權王台積電盤中最低來到498元，終場收499.5元，下跌0.7%；晶圓代工二哥聯電下挫4.59%，收40.5元。威盛收漲停72.8元，帶動元宇宙概念股宏達電上漲2.94%、收在66.6元。

鋼鐵股走勢強勁，中鋼終場上漲1.62%，收31.3元；大成鋼漲3.15%，收36元；燁輝漲3.42%，收16.65元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅均超過2%，收在92.1元、86.9元、104元。

富邦投顧表示，本週有高通、蘋果、英特爾、聯發科、友達、鴻海等財報公布，加上美國制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議等諸多不確定因素干擾，預期大盤波動將加劇。（編輯：黃國倫）1110725