6月營建業測驗點連5跌 台經院：房市下半年量縮價穩

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（中央社記者蘇思云台北25日電）台經院今天公布6月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點三者都同步下滑。台經院表示，6月營造業測驗點下降到92.92點，連續5個月下滑，創2020年5月以來新低，下半年住宅市場將轉為量縮價穩。

台經院今天舉行「7月份國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告視訊記者會」。根據台經院調查，6月營建業營業氣候測驗點為92.92點，較5月下滑3.15點，呈現連續5個月下滑。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，儘管近期建材成本漲勢轉緩，不過，金融機構對營造業貸放資金態度轉向謹慎保守，造成工程週轉金緊俏，影響後續工程發包進度，因此廠商對6月營造業景氣持平看待。

劉佩真表示，近期房市降溫，比較不利未來房屋建築工程接單，加上高科技業半導體雜音較多，影響廠房進度，機電整合工程未來能見度稍微降低，也讓營造業對未來半年看法沒有先前那麼樂觀。

不動產業部分，劉佩真指出，6月看壞景氣的廠商比例高達59.5%，且六都建物買賣移轉件數月減率為6.7%、年減率14.9%，今年1到6月六都建物買賣移轉件數呈現年減2.2%，是5年來首次負成長。

劉佩真指出，背後主要反映6月央行再次升息半碼，信用管制措施還沒有鬆綁跡象，加上國內疫情6月才從高峰逐漸趨緩、金融市場動盪、國內經濟成長率有下修壓力等因素，影響房市6月買賣雙方的信心。

展望下半年，劉佩真指出，不動產看法持續趨向保守，疫後房市景氣仍受到大環境壓制難有報復式遞延性買盤浮現，住宅市場下半年可能轉為「量縮價穩」，商用不動產則呈現分化趨勢，辦公室租賃市場能見度還是最高，商用不動產買賣、土地市場交易的確有趨緩，店面租賃市場要看下半年民間消費復甦與邊境解封情形。

劉佩真表示，美國聯準會（Fed）持續升息，民眾也預期下半年國內利率還有調升空間，加上金融市場與地緣政治震盪等因素，仍會影響房市買賣，房市接下來的928旺季檔期可能表現會稍微疲弱。

此外，6月製造業營業氣候測驗點為88.30點，較5月下滑4.29點，呈現連續6個月下滑，為2020年6月以來新低紀錄；服務業營業氣候測驗點為94.15點，較5月減少0.87點。

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台經院景氣預測中心主任孫明德表示，4月、5月因為碰到中國封控，6月又碰到美國與歐洲景氣下滑，導致製造業廠商6月看壞當月景氣比率較5增加11.9個百分點。

孫明德指出，美國、中國兩大經濟體占全球比重達4成，若兩者變差，未來半年景氣要快速好轉也很難，製造業營業氣候測驗點很少看到90以下，目前88.3點水平已經跟2018年美中貿易戰時接近。（編輯：郭無患）1110725