股匯不同調 新台幣小升0.8分收29.908元

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（中央社記者蘇思云台北25日電）台股今天開低走低，最後小貶作收，匯市相對交投清淡，新台幣兌美元今天收盤收29.908元，小升0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額僅9.805億美元。

市場觀望美國聯準會（Fed）本週升息動向、美股重量級財報週結果，台股今天早盤開低，雖然指數跌幅逐漸收斂，但權值股台積電失守500元關卡，指數終場下跌13.03點，收14936.33點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超6.07億元。

外匯交易員表示，今天主要是實質拋補，出口商也有持續拋匯，新台幣因此呈現整理格局；新台幣兌美元今天開盤價為29.940元，最高29.895元、最低29.960元，最後收29.908元，小升0.8分。

外匯交易員表示，Fed本週將公布利率決策，市場氛圍相對觀望，但不管升3碼還是4碼，新台幣短期仍會是偏弱整理，央行還是會適度調節，不排除盤中還是可能測試30元關卡。（編輯：潘羿菁）1110725