更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 產經

股匯不同調 新台幣小升0.8分收29.908元

2022/7/25 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北25日電）台股今天開低走低，最後小貶作收，匯市相對交投清淡，新台幣兌美元今天收盤收29.908元，小升0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額僅9.805億美元。

市場觀望美國聯準會（Fed）本週升息動向、美股重量級財報週結果，台股今天早盤開低，雖然指數跌幅逐漸收斂，但權值股台積電失守500元關卡，指數終場下跌13.03點，收14936.33點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超6.07億元。

外匯交易員表示，今天主要是實質拋補，出口商也有持續拋匯，新台幣因此呈現整理格局；新台幣兌美元今天開盤價為29.940元，最高29.895元、最低29.960元，最後收29.908元，小升0.8分。

外匯交易員表示，Fed本週將公布利率決策，市場氛圍相對觀望，但不管升3碼還是4碼，新台幣短期仍會是偏弱整理，央行還是會適度調節，不排除盤中還是可能測試30元關卡。（編輯：潘羿菁）1110725

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三大法人賣超台股6.07億元