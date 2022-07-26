中美洲銀行總裁訪台 會財金高層洽合作可能性

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（中央社記者張璦台北26日電）中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）31日率團訪台，財政部長蘇建榮等人將設宴接待；同時，財政部、外交部、中央銀行等將於跨部會會議中，與中美洲銀行代表團洽商進一步合作可能性。

中美洲銀行（CABEI）總裁丹堤摩西。（圖取自twitter.com/CABEI_Org）

中美洲銀行（CABEI）總裁摩西將於7月31日率團來台，出席台灣加入中美洲銀行30週年暨中美洲銀行駐台國家辦事處設立1週年慶祝活動，藉此行深化與台灣公私部門交流，強化雙方夥伴關係。

同時，財政部指出，中美洲銀行代表團訪台期間，將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、與財團法人國際合作發展基金會簽署「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫-金融服務與信用保證」合作協議，並拜會台灣金融機構及參訪相關優勢產業。

財政部官員表示，蘇建榮、財政部次長阮清華屆時也將設宴接待中美洲銀行代表團，並在與外交部、中央銀行等跨部會會議中，與代表團交流、洽商進一步合作可能性；同時，也會安排代表團與幾間公股行庫高層會面。

財政部說明，中美洲銀行旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，台灣於民國81年加入，為區域外會員國，現為最大持股會員國、持股11.42%。

財政部指出，30年來，台灣積極與中美洲銀行攜手促進中美洲區域發展及經濟整合，希望引進台灣優勢產業專業技術，協助中美洲友邦經社發展，持續深化與中美洲銀行合作及拓展台商在中美洲地區布局。

此外，財政部表示，理事會為中美洲銀行的最高決策機構，由15個會員國各指派1名理事及副理事組成，台灣方面，理事為蘇建榮，副理事為中央銀行副總裁陳南光。

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財政部進一步指出，為深化與台夥伴關係及強化與亞洲市場連結，中美洲銀行於去年7月設立駐台「國家辦事處」，為該行在亞洲第一個分支機構。

財政部表示，今年適逢台灣加入中美洲銀行30週年暨該行駐台國家辦事處成立1週年，丹堤摩西率代表團訪台並參與慶祝活動，彰顯對台灣的重視；財政部樂見持續深化合作，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。（編輯：翟思嘉）1110726