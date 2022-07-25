中美洲銀行總裁將到訪 感謝最大股東台灣

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）中美洲銀行（CABEI）總裁摩西（Dante Mossi）宣布，他將在下週訪問台灣，感謝台灣作為中美洲銀行最大股東所給予的支持，並慶祝中美洲銀行在台灣設立駐台辦事處營運。

摩西昨晚在個人推特（Twitter）貼出一張台北101大樓的照片，他表示，他下週將前往中華民國（台灣），感謝台灣作為中美洲銀行最大股東的支持，台灣與墨西哥也是兩個率先加入中美洲銀行的區域外會員國。

外交部去年11月宣布與中美洲銀行共同成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」。至2025年，外交部將每年挹注基金100萬美元（約新台幣2800萬元），資助4個中美洲友邦促進經濟社會平衡發展。

台灣去年11月與中美洲銀行以視訊方式簽署「中華民國（台灣）政府與中美洲銀行間成立『台灣-CABEI夥伴關係信託基金』行政協定」，該協定由外交部長吳釗燮與摩西分別代表雙方簽署。

外交部在雙方簽署協定的新聞稿中說明，此基金的成立是繼2021年7月6日CABEI駐台國家辦事處正式營運後，台灣與CABEI更進一步深化雙方合作的另一項具體進展。

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財政部長蘇建榮去年12月在立院答詢時指出，中美洲銀行對台灣非常重要，除了中美洲邦交國參與，也是以中華民國名義參加的國際組織，目前為出資最高的會員國，持股比例逾11%。

擔任中美洲銀行理事的蘇建榮當時指出，中美洲銀行已成立駐台「國家辦事處」（Country Office），摩西向他表示，未來會透過中美洲銀行駐台國家辦事處加強與亞洲資本市場連結，台灣與中美洲銀行的關係非常重要。（編輯：郭無患）1110725