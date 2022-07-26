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股匯雙黑 新台幣貶0.6分收29.914元

2022/7/26 18:05
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（中央社記者曾智怡台北26日電）台股今天開低走低大跌百點，不過匯市呈現小幅震盪整理，新台幣兌美元今天收盤收29.914元，小貶0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額9.955億美元。

美國聯準會（Fed）本週預估將再升息，由於電子股有消化庫存壓力，台股今天開低走低，加權指數尾盤跌幅收斂，最後終場下跌129.55點、跌幅0.87%、收在14806.78點、成交值新台幣1833.39億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超48.2億元。

外匯交易員表示，外資今天雖然台股賣超，但匯市動作不大，進、出口商也都有進場，新台幣因此呈現整理格局；新台幣兌美元今天開盤價為29.94元，最高29.90元、最低29.95元，最後收29.914元，貶0.6分。

外匯交易員表示，Fed即將公布利率決議，預料等決議出爐後市場才會有新的指引，如果外資沒有持續大動作匯出，新台幣短期應是區間整理。（編輯：潘羿菁）1110726

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