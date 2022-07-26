中砂第2季獲利再創新高 今年營收成長上看20%

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）中砂上半年獲利新台幣7.02億元，每股賺4.92元，其中第2季獲利3.89億元，每股賺2.72元，連續2季創新高。中砂上修今年營收年成長10%至20%，毛利率和營益率也上調。

中砂下午公布第2季財報，單季合併營收18.58億元，季增13%，年增24.9%，創單季新高，單季毛利率40.1%，季增4.7個百分點、年增9.6個百分點，首度突破40%大關；第2季合併營業利益率25.7%，季增5.9個百分點、年增10.6個百分點，也創單季新高。

中砂第2季稅後獲利3.89億元，季增24.1%、大幅年增181.3%，創單季新高，每股稅後純益2.72元，優於第1季EPS 2.2元和去年同期EPS 0.98元。

中砂指出，新台幣貶值有助第2季毛利率表現，此外高階產品比重及出貨增加，加上精實生產成本管控、效率和產能提高，帶動毛利、淨利、每股純益均創新高。

其中在鑽石碟，中砂指出，第2季國內單一客戶營收比重較去年同期增加7.6%，第2季先進製程產品（5/4/3奈米）營收比重，從第1季的28.7%增加至31%。 累計今年上半年中砂合併營收35.03億元，較去年同期29.52億元成長18.6%，也創同期新高，上半年合併毛利率37.9%，較去年同期29.3%增加8.6個百分點，上半年營益率22.9%，較去年同期13.8%增加9.1個百分點。

上半年中砂累計稅後獲利7.02億元，較去年同期2.87億元大增144.7%，上半年每股稅後純益4.92元，優於去年同期EPS 2.03元。

展望今年營運，中砂上修年營收成長幅度至10%至20%，毛利率上修至36%至42%，營業淨利率上修至20%至26%。

其中在ABU砂輪事業部，中砂預估第3季仍會受COVID-19疫情及客戶減產影響， 預計第4季有機會回升，年營收預計增加0%至10%。

在DBU鑽石事業部，中砂表示今年底鑽石碟產能預計增加超過20%，年營收預計增加15%至25%，對應3奈米技術新規格鑽石碟國內客戶市占率到達70%，第2季占整體鑽石碟營收比例達8%，今年底預估占比上升至10%。

在SBU晶圓事業部，中砂指出，下半年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片持續滿載，年營收預計增加15%至25%。（編輯：黃國倫）1110726