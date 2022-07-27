美股收低 法人：台股可能區間震盪整理

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（中央社記者張建中台北27日電）美股收低，道瓊工業指數下跌228.5點，那斯達克指數重挫220.1點。法人表示，台股整體籌碼面保守，預期短期將區間震盪整理。

美國零售商沃爾瑪（Walmart）下修獲利預測，引發經濟衰退疑慮升高，美股26日收低，道瓊工業指數下挫228.50點或0.71%，收31761.54點。標準普爾指數下滑45.79點或1.15%，收3921.05點。那斯達克指數重挫220.10點或1.87%，收11562.57點。費城半導體指數大跌46.076點或1.63%，收2778.958點。

國內外產業訊息方面，亞洲生技大展將於28日起至31日止，在台北南港展覽館二館展出，今天有一系列論壇及企業展望說明會提前開跑。估計將匯集來自15個國家、超過50家上市櫃企業、550家指標性大廠，展現產業從研發到應用完整脈動與成果。

金管會公布，壽險業6月底淨值僅剩新台幣1.25兆元，上半年淨值大減1.46兆元。

IC設計服務廠智原上半年歸屬母公司淨利13.3億元，年增280%，每股純益5.36元，已超越去年全年的4.65元水準。智原預期，第3季營收將季減1%至3%。

記憶體製造廠旺宏第2季稅後淨利維持在29.35億元水準，每股純益1.59元。旺宏表示，第3季產能將維持滿載水位，預期今年底庫存可望回復健康。

半導體封測廠力成第2季稅後淨利27.47億元，創新高，每股純益3.67元。力成預期，第3季營收季成長將持平或正負個位數百分點，儘管下半年營運較4月當時預估下修，但今年營收、獲利成長目標不變。

中砂第2季歸屬母公司淨利3.89億元，每股純益2.72元，連續2季創新高。中砂上修今年營收年成長10%至20%。

砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體第2季每股純益1.52元，季減27%，年減34%。由於非蘋手機庫存過高，穩懋預估，第3季營收及獲利都將再探低。

法人表示，外資對期現貨皆站在賣方，台股整體籌碼面保守，短線保守看待，預期將呈區間震盪整理走勢，以個股表現為主。（編輯：郭無患）1110727