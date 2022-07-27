因應後疫情挑戰 英國分享尖端生物醫療技術

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）亞洲生技大展Bio Asia Taiwan將在28日登場，英國在台辦事處將聯合9家創新生物科技及醫療相關企業，以英國館實體展覽，分享英國在全球抗疫、精準醫療、數位醫療及基因檢測的發展及最新技術。

英國在台辦事處表示，在全球進入COVID-19後疫情時代，如何運用醫療創新科技為人類帶來健康福祉，是現今各個國家面臨的重要課題。英國是全球生命科學發展中心，擁有具全球競爭力的生命科學生態系統，目前有超過5600家生命科學企業在英國營運，包括全球前25大製藥公司和前30大醫療技術公司。

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今年亞洲生技大會英國館實體參展企業包括研發COVID-19疫苗聞名世界的英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、生產藥品及疫苗的英國知名藥廠GSK、運用穿戴式醫療裝置協助特發性震顫及帕金森氏症病患的 GyroGear公司、專業於精密細胞工程儀器的iotaSciences公司、致力於研發癌症放射療法的Leo Cancer Care公司、全球領先的生醫儀器製造商牛津儀器（Oxford Instruments）及專精分子與基因醫學的Yourgene Health有勁基因。

另外兩家線上參展的英國公司為將3D列印技術運用在醫療領域的AMT公司，以及專門分析與預測製藥業發展的Evaluate公司。（編輯：張良知）1110727