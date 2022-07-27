日本JCR藥廠入股永昕生醫 持股20.48%居最大股東

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）專注於生物藥CDMO服務的永昕生醫今天宣布，董事會決議此次私募對象及價格，將引進策略性投資人日本藥廠JCR Pharmaceuticals，以每股新台幣32.5元、共4200萬股取得永昕持股20.48%，成為單一最大股東。

晟德轉投資公司永昕生物醫藥為因應國際化及未來發展策略，擬辦理私募現金增資發行新股5000萬股，由晟德及策略性投資人日本知名藥廠JCR共同認購；預計募集新台幣16.25億元，私募每股價格32.5元。

JCR將認購4200萬股，持股占比為20.48%，一舉成為永昕單一最大股東；晟德大藥廠認購800萬股，持股比例將由21.90%降至20.46%，位居第2大股東。

永昕表示，過去幾年，來自國外客戶的營收穩定在8成以上，不論營收或客戶數量，日本客戶均占首位，此次入股永昕的JCR也是永昕多年客戶之一。

成立近50年的JCR，以開發、生產及銷售罕見疾病的生物藥聞名，上市產品有重組生長賀爾蒙、異體細胞治療產品、重組融合蛋白等多項產品。

其中，IZCARGO是運用可克服腦血屏障技術平台的蛋白設計，用以治療第二型黏多醣症 （又名韓特氏症），產品於2021年日本上市，目前正與日本武田製藥（Takeda）合作準備進入全球市場。

JCR是日本少數具有深厚生物藥開發及生產能力的公司，於日本擁有4個生產基地，也是被日本政府與AstraZeneca選為生產AZ新冠疫苗的藥廠。

近年來，JCR積極投入罕見疾病生物藥開發，有近20項開發中重組生物藥物、細胞治療產品，未來對生物藥開發製造量能需求極大。

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永昕董事長林榮錦表示，永昕自轉型為生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）公司以來，積極擴展國外市場，尤其是鄰近的日本、韓國、新加坡等都是永昕跨出國際舞台的重要基石。

永昕總經理陳佩君表示，在過去幾年JCR已與永昕合作數個CDMO委託案，過程中，雙方對於生物藥製程開發的優化、GMP生產的操作與品質控管，建立合作模式，此次JCR入股，除了資金挹注，也會透過更多產品開發與生產委託，進一步提升永昕開發能力並填充二廠產能，讓雙方在價值觀與策略的綜效達到雙贏。（編輯：潘羿菁）1110727