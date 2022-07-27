寵物智能餵食器沒審驗就販賣 NCC最高開罰20萬

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC指出，藍牙耳機、貓狗使用的智能餵食器等都需要經過NCC審驗才能販賣，近期發現網路平台販賣未經審驗合格的電信管制射頻器材案件日增，最高可開罰新台幣20萬元，未改善可連續處罰。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿。NCC指出，為維護電波秩序，避免干擾合法通訊，因此特定電信管制射頻器材需要經過NCC事前審驗合格才能販售，近期發現隨著網路購物興起，很多產品沒有經過事前審驗就在網路平台販售，已違反電信管理法規定。

此外，也會針對網路上違法販賣射頻輸出功率較大、自中國大陸輸入未經NCC審驗認證的電信管制射頻器材及違法行為嚴重的賣家將列為掃蕩重點。

NCC官員告訴中央社記者，每月都會收到近3000件檢舉案，大宗的檢舉類型包括藍牙耳機、藍牙喇叭，還有WiFi網卡、WiFi路由器等，近年物聯網商機興起，發現養寵物使用的智能貓砂機、可以遠端控制的智能餵食器等也都有收到檢舉案。

NCC官員表示，過去查緝發現產品沒經過審驗時，NCC會要求電商平台通知賣家、若沒改善要下架商品，電信管理法實施後，相關案件主要是勸導或是警告，未來執行上將請平台直接提供賣家真實帳戶資料、交易紀錄等做查驗，直接對賣家開罰，最重可開罰20萬元，如果沒改善，可以連續處罰。

NCC呼籲，民眾在網路上購買電信管制射頻器材前，應確認該商品或網頁上有正確標示NCC審驗合格標籤資訊，避免自身權益受損。此外，NCC也提供「型式認證資料查詢」網頁供民眾查詢，確認商品或網頁上標示之審驗合格標籤是否真實。（編輯：楊凱翔）1110727