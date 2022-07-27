新漢處分北京子公司 利益初估7.61億

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（中央社記者江明晏台北27日電）工業電腦廠新漢今天宣布，董事會決議通過以人民幣2.7億元處分子公司北京興漢公司的所有持股予北京大豪科技，預計處分利益初估約新台幣7.61億元。

新漢今天召開重大訊息記者會，說明有關處分重要子公司事宜。新漢董事會今天決議通過以人民幣2.7億元處分子公司北京興漢網際股份有限公司的所有持股，北京子公司是透過Samoa於北京設立的子公司，主要經營中國當地網路通訊及網路安全的業務。

新漢說明，中國近年來力推信創產業（晶片、電腦軟硬體、作業系統等等相關IT領域）的國產國造，網路通訊/網路安全屬於較敏感的領域，市場氛圍逐漸不利於非內資企業。為避免後續業務受到衝擊，遂選擇將股份出售給符合條件的買家。

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新漢說明，經比較各潛在買家，最後決定與北京大豪科技股份有限公司進行交易。大豪公司為上海證券交易所的上市公司，主營業務為縫紉機及針織設備的電腦控制系統的研發、生產及銷售。

新漢表示，此次交易價金人民幣2.7億元，將依合約約定分期支付，並扣除依法須於當地代行扣繳的稅額。本次交易後，對北京子公司的綜合持股比率將降為0，不再有任何持股。（編輯：林興盟）1110727