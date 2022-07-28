台股震盪收黑 法人：指數呈利空測試打底階段

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台股今天走勢震盪，終場下跌29.69點，收在14891.9點。法人認為，PC產業面臨庫存大增、旺季不旺問題，影響台股盤面氣勢，預估指數仍處利空測試底部的打底階段。

台股早盤一度站上萬五大關，尾盤電子股賣壓出籠，拖累指數由紅翻黑，終場跌幅0.2%，成交量新台幣2199.67億元。

台積電今天股價突破季線，盤中股價最高一度至509元，尾盤買氣收斂，終場由紅翻黑，小跌1元，以501元作收，跌幅0.20%。聯發科股價有撐，終場小漲5元，收在682元，漲幅0.74%。

ABF載板廠欣興昨天召開法人說明會後，管理階層釋出對後市看法轉趨保守，拖累載板三雄今天股價，欣興、景碩跌停作收，跌停價分別為162元及130.5元，南電重挫25元，收在238.5元，跌幅9.49%。

今天召開法說會的網通晶片廠瑞昱、面板廠友達、軟板廠台郡同樣股價不振，終場齊跌。

傳產類股部分，今天除息的塑化族群中，僅台聚收漲，其餘包含亞聚、華夏、台達化則呈貼息；遠東集團旗下水泥股亞泥、紡織股遠東新也在今天除息，走勢疲弱；長榮、陽明、萬海收盤齊挫，華航、長榮航走勢疲軟。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，近期台股出現只要法說會釋出負面訊息，隔天股價至少半根跌停現象，雖然美股收漲，但受欣興法說會釋出保守展望影響，不僅載板三雄股價齊挫，台股整體盤面氣勢也受拖累。

儲祥生認為，接下來是台股上市櫃公司法說會旺季，然而後市受到PC、筆電市況不佳，庫存仍需時間去化影響，已出現旺季不旺問題，未來若要期待是否有明顯回升的行情，需觀察相關產業業績是否有回升跡象，為股價修正帶來支撐。（編輯：張均懋）1110728