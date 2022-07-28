外資賣超台股43億元 與投信同步調節欣興

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台股今天下跌29.69點，收在14891.9點。外資賣超新台幣43.26億元，賣超最多的是元大台灣50反1約3.7萬張。另外，欣興昨天召開法人說明會，管理層對後市看法轉趨保守，今天遭外資與投信同步調節，股價收在跌停價162元。

台股今天早盤一度站上萬五大關，尾盤電子股賣壓湧現，指數由紅翻黑，終場下跌29.69點，收在14891.9點，跌幅0.2%，成交金額2199.67億元。

觀察三大法人動向，自營商賣超5.5億元，投信買超19.28億元，外資及陸資賣超43.26億元；合計賣超29.48億元。

台灣證券交易所統計，外資賣超張數前3名為元大台灣50反1約3.7萬張，欣興約1.7萬張及中鋼約1.6萬張；其餘外資賣超領先個股依序為長榮航、長榮、力積電、聯電、友達、玉山金及華航。

外資買超方面，今天以金融股為主，但買超中興電約1.4萬張最多；其餘個股依序為台企銀、新光金、華新、國泰智能電動車、富邦金、元大滬深300正2、日月光投控、台積電及台新金。

投信買超部分，今天敲進致伸3249張最多，其餘買超領先個股為奇鋐、廣達、仁寶、台達電、光寶科、台泥、英業達、中鋼、緯創。

投信賣超方面，則是欣興最多，約賣超5293張，其他投信賣超個股依序為智原、華通、全新、友達、矽格、昇陽半導體、統一、南電和玉晶光。（編輯：楊蘭軒）1110728