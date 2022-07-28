金管會祭光洋科條款 8月起禁用臨時動議解任董事長

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（中央社記者謝方娪台北28日電）為防止市場派透過臨時動議突襲式撤換董事長，金管會明定公司不得以臨時動議選任或解任董事長，新制8月起上路；金管會並將進一步修訂董事會議事辦法問答集，將對臨時召開董事會的「緊急事由」有更明確定義。

靶材大廠光洋科2021年爆發經營權之爭，當時董事會透過臨時動議撤換董事長馬堅勇，並由台鋼董事長王炯棻接任，兩派人馬鬧得沸沸揚揚，也掀起市場高度關注，以臨時動議突襲解任董事長，是否符合公司治理精神。

金管會今年5月公布「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文修正草案，明定董事會重要討論事項不得以臨時動議提出，董事長選任或解任即屬公司重要事項，應提董事會或常務董事會討論，不得以緊急情事或正當理由透過臨時動議提出，被市場視為「光洋科條款」。

金管會證期局副局長高晶萍今天表示，「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文修正草案已完成預告，新制將自8月起上路。以後若有公司違規透過臨時動議撤換董事長，金管會將可依證交法相關規定，裁處新台幣24萬元至480萬元不等罰鍰。

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不過，法規預告期間有業者提出意見，即使金管會已明定公司不得以臨時動議選任或解任董事長，但因公司有權以「緊急事由」隨時召開董事會，建議金管會應針對召開臨時董事會的緊急事由有更明確定義，以防被濫用。

高晶萍表示，金管會研擬透過修正董事會議事辦法問答集，列舉較常見的「緊急事由」，例如股東會進行全面董監改選後，需召開董事會選出董事長等，後續也會再蒐集外界意見。（編輯：潘羿菁）1110728