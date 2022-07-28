美聯準會升息3碼美股大漲 亞股漲多跌少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港28日綜合外電報導）投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能放慢對抗通膨的升息步伐、帶動美股大漲後，亞洲股市今天漲多跌少。

美元也難以從跌勢中反彈，兌日元處於3週低點，這是對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示下次超大幅度升息可能是最後一次的談話做出回應。

然而，分析師警告，促成美股3大指數飆漲的最初喜悅可能是短暫的，因為全球經濟繼續面臨好幾個逆風，通膨可能不會迅速降溫。

聯準會如預期將基準利率上調75個基點至2.25%至2.5% 區間，接近其認為既不會刺激、也不會限制經濟成長的中性利率水準。

在聯準會試圖控制失控的通膨之際，預期2023年利率將高達3.8%。

人們日益擔心利率急劇上升正對全球最大經濟體美國造成壓力，並可能使其陷入衰退。

上海、東京、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達和威靈頓股市都收漲。

香港股市則收跌，因為美國聯準會升息之後，香港金融管理局今天也將基本利率上調75個基點至2.75%。香港實施聯繫匯率制度，港幣與美元掛勾，貨幣政策跟隨美國聯準會行動。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110728