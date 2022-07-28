經濟部水情會議啟動跨區調度 拚10月底蓄滿水庫

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（中央社記者曾智怡台北28日電）經濟部水利署今天召開水情會議，檢討水情並啟動出水管控及跨區調度，穩定二期稻作供灌需求、民生及產業用水，並以10月底蓄滿水庫為目標。

水利署今天發布新聞稿表示，受惠年初春雨，目前全台各地水情尚屬正常，農業二期稻作已如期供灌，但汛期至今，中部以北水庫集水區降雨量正常偏少、南部則明顯偏少。

時序進入汛期後（6月至今），統計北部石門水庫累積降雨349.1毫米，是歷年同期平均63%，南部曾文水庫累積降雨424.4毫米，則為歷年同期平均40%。目前全台主要水庫包括翡翠、新山、石門、寶山、寶二、永和山、德基、曾文、烏山頭及南化等水庫蓄水率約5至9成以上，整體水情尚屬正常。

不過，在全球氣候變遷影響下，極端降雨現象對台灣影響仍需密切關注，水利署與各區水資源局及各單位將持續加強監控水情、調配水源及滾動式檢討各項供水策略，提早整備枯水期間應變措施，包含抗旱1.0、抗旱2.0等相關備援水井及伏流水等措施。

水利署並掌握颱風、熱帶低氣壓及豪雨等降雨情況，因應可能濁度，做好各項應變措施，除穩定區域供水，也以10月底蓄滿水庫為目標。

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水利署指出，今年二期稻作已陸續整田插秧增加用水需求，水利署各區水資源局與農業委員會農田水利署各區管理處將密切合作加強灌溉管理，在優先利用川流水及埤塘水源原則下，配合降雨情況機動調整供灌水量，確保農業稻作生長順利。

水利署說，因應氣候極端化趨勢，供水挑戰日益嚴苛，雖氣象局預報未來一季降雨正常機率高，考量氣候變遷降雨不確定性，仍需持續水情管控，滾動檢討各項節水調度因應措施，穩定各地區供水，維持民眾及產業供水穩定，也呼籲大眾節約用水。（編輯：蘇志宗）1110728