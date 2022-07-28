電信三雄VoLTE免月租 遠傳：申辦量增10倍

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（中央社記者江明晏台北28日電）電信三雄相繼宣布VoLTE服務免月租費，率先實施的遠傳電信表示，近10日主動申辦VoLTE用戶增幅為平時的10倍，引發市場申辦熱潮。

遠傳電信已在7月19日起宣布率先提供4G、5G用戶VoLTE服務免月租費優惠，引發市場申辦熱潮，近10日主動申辦VoLTE用戶增幅為平時的10倍。

中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。台灣大強調，5G月租型用戶原本就享有免費VoLTE免月租，目前更加碼免費提供給4G月租用戶。

遠傳指出，用戶只要透過簡易的申辦程序，不需出門就能完成開通，若用戶所持舊款手機尚未能支援該服務，至遠傳購買指定新機還有現折新台幣2000元等優惠，只要用戶新申辦/攜碼/續約方案、升級5G，或用戶進行資費變更項目，都不需額外申請，遠傳皆主動免費開通VoLTE服務。

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VoLTE是利用4G網路通話，大幅減少環境背景雜音，讓聲音更立體、話質更清晰，還能大幅縮短電話接通時間，最快只需一秒，且因為通話不再透過3G網路進行，上網速度不會受到通話影響而降低網速。

遠傳表示，現申辦VoLTE也會同步開通VoWiFi服務，可透過家用或公用的WiFi網路進行語音通話，故在高樓、地下室或其他行動訊號容易受干擾的地方通訊較不受影響，持續讓電話不漏接，通話不間斷。（編輯：蘇志宗）1110728