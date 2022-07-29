愛立信攜手遠傳開創新技術 布局5G網路服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）遠傳電信攜手愛立信完成全球第一個「愛立信本地封包閘道器」商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創更多可能。

愛立信今天發布新聞稿宣布，與遠傳電信首度向全球展示由愛立信本地封包閘道器（Local Packet Gateway）、搭配無線接取網（RAN）的動態無線資源分配功能（Dynamic Radio Resource Partitioning function）以及5G雙模核心網系統所驅動的5G多網路切片，也是雙方在長達20年深厚合作關係中所取得的最新技術成果。

愛立信說明，該商用測試在支援5G獨立組網的客戶終端設備（Customer Premise Equipment, CPE）及Android市售手機上進行，並首度於愛立信最新推出的本地封包閘道器上完成。

愛立信在今年巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC ）上發表愛立信本地封包閘道器，這項產品解決方案目的在協助電信商掌握虛擬和混合式5G企業專網的邊緣運算商機，提高頻譜運用效率，同時確保資料安全性並降低延遲，建立更高效率的網路連結。

本項測試在遠傳的雙模全5G核心網路實驗室完成，包含在愛立信本地封包閘道器上進行全球首次的數據通話，成為邁向商用網路部署的良好基礎。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳攜手愛立信完成全球第一個「愛立信本地封包閘道器」商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創更多可能，更展現雙方在5G網路和相關服務的前瞻布局。（編輯：翟思嘉）1110729