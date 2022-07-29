更多編輯台推薦新聞：
拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

愛立信攜手遠傳開創新技術 布局5G網路服務

2022/7/29 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）遠傳電信攜手愛立信完成全球第一個「愛立信本地封包閘道器」商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創更多可能。

愛立信今天發布新聞稿宣布，與遠傳電信首度向全球展示由愛立信本地封包閘道器（Local Packet Gateway）、搭配無線接取網（RAN）的動態無線資源分配功能（Dynamic Radio Resource Partitioning function）以及5G雙模核心網系統所驅動的5G多網路切片，也是雙方在長達20年深厚合作關係中所取得的最新技術成果。

愛立信說明，該商用測試在支援5G獨立組網的客戶終端設備（Customer Premise Equipment, CPE）及Android市售手機上進行，並首度於愛立信最新推出的本地封包閘道器上完成。

愛立信在今年巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC ）上發表愛立信本地封包閘道器，這項產品解決方案目的在協助電信商掌握虛擬和混合式5G企業專網的邊緣運算商機，提高頻譜運用效率，同時確保資料安全性並降低延遲，建立更高效率的網路連結。

本項測試在遠傳的雙模全5G核心網路實驗室完成，包含在愛立信本地封包閘道器上進行全球首次的數據通話，成為邁向商用網路部署的良好基礎。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳攜手愛立信完成全球第一個「愛立信本地封包閘道器」商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創更多可能，更展現雙方在5G網路和相關服務的前瞻布局。（編輯：翟思嘉）1110729

愛立信
科技鉅子攜手發展太空5G 串聯整個地球 愛立信：全球5G用戶年底將破10億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族