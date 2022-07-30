台股站上萬五 下週關注財報、裴洛西亞洲行動向

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台股29日站上萬五大關，隨著美股連3紅，法人認為台股下週有望補漲。市場接著關注美國經濟數據出爐、美國眾議院議長裴洛西亞洲行動向外，台股也進入半年報財報高峰，另外環球晶等科技公司也將召開法說會。

台股29日終場收在15000.07點，上漲108.17點，漲幅0.73%，加計盤後交易成交值約新台幣2274.13億元；週線收紅50.71點、月線收紅174.34點。

亞馬遜公司（Amazon）和埃克森美孚公司（ExxonMobil）等企業發布財報利多，激勵美股29日第3天上漲，週線收紅。

道瓊工業指數29日終場上漲315.50點，或0.97%，收在32845.13點；標準普爾500指數上漲57.86點，或1.42%，收在4130.29點；以科技股為主的那斯達克指數上漲228.10點，或1.88%，收在12390.69點；費城半導體指數上漲22.634點，或0.77%，收在2967.136點。

展望美股下週動態，美國供應管理協會（ISM）將在8月1日公布7月製造業指數（PMI）；7月服務業採購經理人指數則將在3日釋出；美國7月非農就業人數則在5日出爐；相關經濟數據預料將牽動美國聯邦準備理事會（Fed）9月的升息政策走向。

另外，裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月展開亞洲訪問之旅，是否到訪台灣備受關注。由於裴洛西是美國總統的第2順位繼任人，她若真的訪台，將是1997年共和黨籍金瑞契（Newt Gingrich）後，首位訪問台灣的眾議院議長。

觀察台股下週動態，除了進入半年報財報高峰，包含包含世界先進、環球晶、華邦電、聯詠、新唐、遠傳、台灣大等將召開法說會，釋出業績與展望；長榮國際8月5日將召開第2次股東會。另外，台企銀、第一金、長榮航將在下週陸續除息。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時表示，裴洛西是否訪台尚未敲定，美中關係氛圍緊張，外資下週在台股的動作恐怕偏向保守，但由於國際股市表現不錯，如果政治議題短線能淡化，台股有望在法說會後利空不跌，加上美股如果持續維持強勢，預料台股下週雖然走勢震盪，但有望補漲。（編輯：郭無患）1110730