工總發表白皮書 國發會：跟政府施政主軸一致

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（中央社記者蘇思云台北1日電）國發會今天表示，工總的轉骨建議跟政府現行施政方向一致，其中推動經濟結構轉型升級、協助供應鏈重組與發展新興產業、推動淨零排放、穩定能源供給、充實人力資源等都是當前政府施政重點，建言將納入決策重要參考。

工總今天發表2022年白皮書，以「轉骨」為題，對當前經貿情勢提出政策建言。針對去年白皮書206項建言的政府積極回應，工總表示肯定並感謝國發會與各部會的詳盡說明。

關於工總所提推動台灣成為「區域運籌中心」的理念，國發會發布新聞稿表示，跟政府規劃運用國內半導體產業優勢，發展「半導體先進製程中心」，並協助各產業導入5G、人工智慧（AI）等新興科技，推動「亞洲高階製造中心」的作法一致。

另在資本市場方面，國發會表示，台灣已建置上市、上櫃、興櫃的多層次資本市場，提供不同型態、規模的企業掛牌籌資；至有關發展區域運籌中心的智慧財產、產業控股等建議，後續也將納入施政參考。

在協助產業供應鏈重組方面，國發會指出，政府持續在推動5+2產業基礎上，打造6大核心戰略產業，以加速推動國內產業轉型升級，協助供應鏈海外布局。

在發展新興產業方面，國發會表示，已推動包括電動車、離岸風電、太空通訊等陸海空產業，以建立綠色運輸環境、促進離岸風電產業國產化，並提升太空產品檢測驗證與通訊科技發展，讓台灣製造的供應鏈轉型成為全球產業的關鍵力量。

在推動淨零排放過程中，政府將確保能源供給，政府除將極大化再生能源的供給，並已務實考量用電成長，滾動檢討到2027年的新增與除役機組時程規劃，確保逐年備用容量率可符合國內電力需求。另為穩定輸配電，政府將推行「強化電網韌性建設計畫」，推動分散電網、強固電網工程。

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在充實人力資源方面，國發會已推動完成外國人才專法修正，設定2030年外國專業人才在台達10萬人的攬才目標。此外，為強化培力產業所需關鍵人才，教育部在2022到2025年推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，勞動部也已根據企業數位轉型及創新需求，補助企業辦理員工相關技能課程，以推升企業競爭力。

去年白皮書建言的政府回應滿意度，經工總調查達6成以上，國發會感謝工總支持與建言；針對今年白皮書，將偕同相關部會積極回應業界訴求，透過多方意見交流，達成政策推動共識，以促進台灣經濟成長與企業永續發展。（編輯：蘇志宗）1110801