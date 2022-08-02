天二科技拚9月上市 今年車用占比上看2成

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）被動元件晶片電阻廠天二科技下半年車用和工控應用看佳，董事長廖震益預估，今年車用占比可提升至2成，全年業績目標較去年小幅成長。法人指出，天二科技最快9月掛牌上市。

廖震益表示，短期公司持續擴充厚膜、薄膜、金屬板等產品產能，將利用核心技術行銷天二品牌，中期在海外設廠，擴大產能滿足客戶，長期推動智能工廠，提升國際競爭優化製程、精進技術。

展望下半年，天二科技不諱言指出，消費電子市況相對低迷，去年同期營收約6.9億元，下半年目標拚較去年同期略佳，仍看好車用和工控成長動能，今年全年營運目標較去年小幅成長。

展望薄膜和金屬板產能擴充進展，天二科技說明，今年薄膜月產能可到2.5億顆，金屬板月產能目標朝4000萬顆邁進，今年設備和資本支出已陸續到位，完成基礎設施，明年觀察市況適時調整產能因應，預估明年薄膜月產能規模可到3億顆，金屬板月產能上看5000萬顆，明年平均稼動率目標8成。

展望車用布局，廖震益指出，天二科技規劃今年車用占比提升至2成，今年車用產品可維持正成長趨勢，仍以中國大陸市場為主。天二科技說明，車用以薄膜和金屬板電阻產品為主。

天二科技上半年合併營收新台幣6.52億元，較去年同期5.86億元成長11.2%；上半年合併毛利率27.29%，年減1.58個百分點；上半年營業利益8245萬元，合併營益率12.64%，年減2.82個百分點，本期獲利1.04億元，較去年同期8060萬元增加29.5%，每股基本純益1.31元，優於去年同期1.01元。

天二科技說明，上半年毛利率較去年同期下滑，主要是第2季厚膜訂單下滑，稼動率下降至7成，使得單位成本上升，部份產品降價爭取訂單，不過薄膜和金屬板產品稼動率維持8成高檔，讓整體毛利率維持在25%至30%區間。

天二科技創立於1970年2月，1988年轉型投入晶片電阻製造，主要布局被動元件貼片電阻製造銷售，在台灣高雄前鎮和中國大陸深圳設有廠區，是老字號晶片電阻廠商，擁有厚膜、薄膜、金屬板製程技術。

法人指出，天二科技前董事長楊新智在2018年邀請當時旺詮前董事長廖震益和前總經理詹清輝經營天二科技，讓天二薄膜和金屬板電阻迅速量產。

從產品別來看，今年上半年厚膜電阻占天二科技整體業績比重約41.7%，薄膜電阻占比約25.7%，金屬板電阻占比約31.8%。

從應用來看，上半年電源裝置占比約32.4%，車用電子占比約18.2%，工業電子占比約16%，消費電子占比約8%，量測儀器占比約6%，其他占比約19%。

法人指出，天二科技客戶包括車用的Gogoro、比亞迪等，設備工控類的致茂電子、博世（Bosch）等，電源類的光寶、電子代工的廣達、英業達、華泰等，以及日系客戶Panasonic等，比亞迪占比約9%。（編輯：黃國倫）1110802