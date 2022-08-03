創投SparkLabs進駐高雄辦論壇 交流企業數位轉型

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）國際創投基金暨新創加速器SparkLabs，為協助企業面對數位轉型挑戰，今天在高雄舉辦智慧營運創新轉型論壇，剖析轉型趨勢、缺工對策及合作案例，吸引50家企業、150人報名。

SparkLabs為協助企業面對數位轉型挑戰，有效降低成本、提高營運效率，今天與經濟部中小企業處、高市府經發局合作舉辦這項論壇，也是Sparklabs進駐高雄後首場公開活動。

依經發局新聞稿，包括美國高通、中油、光寶科技、勤業眾信等業界指標，偕同合作新創夥伴PowerArena和曾獲高雄新創大賽金獎的Smart Tag剖析轉型趨勢、缺工對策及並分享合作案例，SparkLabs也以國際創投觀點探討企業如何橋接創新科技，深度討論現場迴響熱烈。

SparkLabs Kaohsiung共同創辦人兼管理合夥人邱彥錡指出，一直收到南台灣企業向SparkLabs Taipei詢問新創解決方案，顯見南部企業需求。進駐高雄亞灣新創園設立SparkLabs Kaohisung，盼促進在地企業與新創團隊接軌，運用創新技術啟動轉型，共創市場商機，為大南方產業發展帶來綜效。

經發局長廖泰翔表示，數位轉型最困難的是如何運用數位工具找到企業痛點，不論是提高效率、降低成本或創造新的業務，都需要SparkLabs專業團隊提供想法與建議。他認為，企業轉型最需要的就是創新解決方案的媒合平台與機制，這是SparkLabs強項，相信SparkLabs Kaohsiung進駐後，一定會提供高雄企業最好資源與服務。

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廖泰翔強調，市長陳其邁上任後推動產業轉型，包含產業結構面轉型與數位轉型兩大方向，高雄除有中鋼、中油等強大的基礎工業扮演去年營利銷售額達5.5兆元的重要推手，市府也引進台積電、默克等重要科技大廠，帶動整體結構面轉型。至於數位轉型則聯手中央投入百億元打造亞灣5G AIoT創新園區，招募AWS、微軟、精誠等國際大廠進駐，並推出006688的租金補貼專案吸引優質企業與新創落地，全力加速高雄產業轉型升級。

SparkLabs集團來自美國矽谷，2018年在台成立SparkLabs Taipei，4年來投資超過50家新創團隊，並協助企業與新創合作導入解決方案，目前已運用在農林漁牧、製造、服務等多個產業領域。今年進駐高雄亞灣成立SparkLabs Kaohsiung，盼為高雄帶入更多資源，協助企業與新創對接、導入專案管理等顧問服務，推動產業轉型升級。（編輯：孫承武）1110803