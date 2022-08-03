財金、普鴻、淡江大學 三方共同培育金融科技人才

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（中央社記者蘇思云台北3日電）財金公司今天表示，淡江大學與財金公司、普鴻公司三方今天簽訂產學合作備忘錄，希望結合產業及學界的力量，共同建立以企業需求為導向的產學技術聯盟，並致力培育金融科技創新人才。

淡江大學、財金公司、普鴻公司今天在淡江大學守謙國際會議中心，共同舉辦三方「產學合作備忘錄簽約儀式」。簽約儀式由淡江大學校長葛煥昭主持，財金公司董事長林國良、普鴻公司董事長林群國都親臨簽約。

財金公司今天發布新聞稿，淡江大學與財金公司及普鴻公司合作的金融科技人才培育計畫，在110學年度第2學期就已經展開，由2家公司的技術及業務主管擔任業師，在資工系開設跨行系統實務與操作課程，學生積極學習態度讓業師留下深刻印象。學生對於接觸到金融科技的實務層面，感到非常難得且收獲滿滿。

財金公司指出，為深化金融科技人才培育，財金公司及普鴻公司在111學年度持續在淡江大學開課，並將課程重新設計為「金融科技理論與實務」系列課程，上學期著重於介紹產業應用與趨勢，下學期則帶領學生進行跨行支付系統實作。

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葛煥昭也感謝財金公司及普鴻公司選擇淡江大學作為金融科技人才培育搖籃，未來規劃透過提供實習機會、實地參訪企業、舉辦產學技術研討及媒合活動等方式，強化在校學生技術與實務能力，提升學生在金融科技產業的就業競爭力。

林國良表示，財金公司為全國金融資訊與跨行交易處理樞紐，在台灣金融服務的數位化推動上，積極扮演具引導性角色，近年著重推展數位金流創新、拓展普惠金融服務，協同金融機構致力於完善數位支付金流基礎建設，更期望透過產學合作，培育金融產業人才。（編輯：楊凱翔）1110803