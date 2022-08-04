更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股陷軍演風暴中心 依歷史經驗以觀望待利空散去

2022/8/4 18:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北4日電）共軍今天起在台灣周邊6海域進行軍事演訓，台股震盪收黑74點。法人認為，從過去台海危機經驗來看，政治短線利空散去後便有望迎來反彈，但這次還需觀察中國官方後續是否加大打擊台灣產業。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午離台，共軍今天12時起開始在台海周邊6海域進行軍事演訓，台股盤中賣壓湧現，最低下探至14545.69點；尾盤跌幅收斂，終場收在14702.2點，下跌74.82點，跌幅0.51%，成交值新台幣1954.8億元。

三大法人今天合計賣超48.65億元，其中自營商賣超18.49億元，投信買超12.33億元，外資及陸資賣超42.49億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者採訪時表示，儘管外資提款台股，但指數在國安基金護盤下有一定支撐，不過俄烏戰爭的經驗會讓外資充滿憂慮，並以最壞情況來看台海目前的狀況，影響外資在持有台幣相關資產的風險意識。

華南投顧董事長儲祥生表示，政治因素帶來的是短線利空，影響外資持有台股的信心，然而真正影響指數走向的其實是企業基本面。

林漢偉指出，1995年至1996年台海危機時，中國經濟影響力不算強；然而現在的中國已躍升為世界第2大經濟體，加上台灣企業在中國的營收比重不低，因此在本週中國軍事演訓結束後，須觀察中國官方會不會進一步擴大經濟禁令，是短線影響指數多空走向的重點。（編輯：張良知）1110804

林漢偉
三大法人同步買超135.67億 聯電獲青睞 台股大漲204點逼近萬五 法人：壓力區在15150點
台海危機
學者：裴洛西訪台讓中共攻擊步驟提前曝光 台美應以敵練兵 外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
股匯齊挫 新台幣貶0.4分收29.994元