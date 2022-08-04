台股陷軍演風暴中心 依歷史經驗以觀望待利空散去

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（中央社記者賴言曦台北4日電）共軍今天起在台灣周邊6海域進行軍事演訓，台股震盪收黑74點。法人認為，從過去台海危機經驗來看，政治短線利空散去後便有望迎來反彈，但這次還需觀察中國官方後續是否加大打擊台灣產業。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午離台，共軍今天12時起開始在台海周邊6海域進行軍事演訓，台股盤中賣壓湧現，最低下探至14545.69點；尾盤跌幅收斂，終場收在14702.2點，下跌74.82點，跌幅0.51%，成交值新台幣1954.8億元。

三大法人今天合計賣超48.65億元，其中自營商賣超18.49億元，投信買超12.33億元，外資及陸資賣超42.49億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者採訪時表示，儘管外資提款台股，但指數在國安基金護盤下有一定支撐，不過俄烏戰爭的經驗會讓外資充滿憂慮，並以最壞情況來看台海目前的狀況，影響外資在持有台幣相關資產的風險意識。

華南投顧董事長儲祥生表示，政治因素帶來的是短線利空，影響外資持有台股的信心，然而真正影響指數走向的其實是企業基本面。

林漢偉指出，1995年至1996年台海危機時，中國經濟影響力不算強；然而現在的中國已躍升為世界第2大經濟體，加上台灣企業在中國的營收比重不低，因此在本週中國軍事演訓結束後，須觀察中國官方會不會進一步擴大經濟禁令，是短線影響指數多空走向的重點。（編輯：張良知）1110804