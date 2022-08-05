貿協攜手宏達電 首次應用元宇宙進行跨國連線開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電今天宣布，聯手外貿協會應用元宇宙技術，打造跨越國界虛實融合活動；這次是貿協首次應用元宇宙技術於跨國連線的開幕活動進行虛實混合展出，為會展產業創下新紀錄。

全球各地的商貿會展，是台灣中小企業拓展市場掌握商機的重要戰場，在後疫情時代，跨國交流活動除了舟車勞頓前往之外，也可以透過虛擬實境營造出如同面對面的深度交流，看好後疫情時代將帶來遠距協作的會展元宇宙新商機。

宏達電今天發布新聞稿，宣布與外貿協會合作為「2022年馬來西亞台灣形象展（Taiwan Expo in Malaysia 2022）」打造跨越國界的虛擬開幕活動會場，活動已於8月3日在兩地展開。

在台北的揭幕活動上，外貿協會董事長黃志芳與多位台馬來賓一同戴上VR頭盔進入元宇宙，為在馬來西亞吉隆坡進行的實體展覽掀開序幕。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，為強化與各國商業活動的連結，貿協員工需要飛越世界各地辦展參展，耗費鉅額的人力物力，然而疫情造成許多國際大型展覽被迫停辦；盼透過此次活動展現台灣軟實力，並為未來商業交流、創造力、生產力整合的世代提供強大協作環境。（編輯：張均懋）1110805