宏達電7月營收3.05億元 月減近4成

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（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電積極布局虛擬實境領域，並搭上元宇宙熱潮，但業界推測元宇宙新機拉貨潮落在6月，導致宏達電7月營收僅新台幣3.05億元，月減38.6%、年減18.54%。

宏達電累計前7月自結合併營收為24.17億元，年減16.6%。

宏達電在6月底宣布推出首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro，並表示除了台灣市場之外，這款新機7月也會在歐洲上市，接著再進軍日本；宏達電6月營收繳出近5億元的表現，業界推測拉貨潮已過，7月營收回歸正常水準。

宏達電近來在虛擬實境藝術與文創上的拓展頗有收穫，包括與戲劇IP「華燈初上」在BEATDAY元宇宙中展開全新一季播出，並邀請林心如續任製作人，預計今年底推出BEATDAY X華燈初上未來版。此外，宏達電也與米蘭三年展合作，共同推出全新虛擬實境作品「1923：過去的未來」，慶祝自1923年開展至今，米蘭三年展基金會持續扮演創新性、指標性角色。

宏達電元宇宙平台VIVERSE也與日本最大、提供創作者分享插畫、漫畫、小說的創作交流平台pixiv合作，近期將透過串接其3D角色建模軟體VRoid Studio，讓清新日系動漫風的虛擬分身帶進VIVERSE；同時VIVERSE在台攜手公共電視發行妖果小學限量NFT，將台灣原創IP推向國際。（編輯：張均懋）1110805