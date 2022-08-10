搭上元宇宙風潮 高雄電競博覽會27、28日登場

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）2022高雄電競博覽會將於8月27、28日在高雄舉辦，高市運發局長侯尊堯今天表示，今年活動搭上元宇宙風潮，不僅可體驗AR和VR互動遊戲，還能體驗相關科技概念場域。

由高雄市政府運動發展局主辦，高雄市政府與中華民國電子競技運動協會共同指導的2022高雄電競博覽會將於8月27、28日在高雄盛大登場，今天中午在TESL高雄電競館舉辦宣傳記者會，多名高雄市民代代表也共同出席。

侯尊堯表示，延續前2年高雄電競嘉年華能量，這次活動將帶來更多專業內容，除了電競專業內容外，更搭上最夯的元宇宙風潮，民眾不僅可現場體驗AR和VR擴增虛擬實境互動遊戲體驗，更能體驗元宇宙相關科技概念場域，感受走出螢幕、跨越虛實的電競盛會，感受高雄在地產業與電子競技結合成果。

侯尊堯說，今年也將邀請台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）來進行輕鬆有趣的知識講座，內容聚焦元宇宙發展概念，帶領有興趣的民眾深入淺出了解虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場，進而了解元宇宙產業鏈的發展。

運發局新聞稿指出，博覽會現場將展示電競的歷史發展，並引入產業實習體驗區，讓民眾能夠現場直接體驗當主播賽評，觀看平時看不到的電競幕後團隊執行；同時也會舉行動漫音樂祭，邀請ACG圈內知名個人表演者與表演團體表演。

此外，「特戰英豪」2022高雄電競博覽會公開賽線上預賽將於8月19日正式登場，賽程為期3天的。27日則將進行線下總決賽，與現場玩家共同見證公開賽最強特務的誕生，這次共祭出高達新台幣10萬元總獎金。（編輯：黃世雅）1110810