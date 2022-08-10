更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/190
首頁 / 地方

搭上元宇宙風潮 高雄電競博覽會27、28日登場

2022/8/10 17:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）2022高雄電競博覽會將於8月27、28日在高雄舉辦，高市運發局長侯尊堯今天表示，今年活動搭上元宇宙風潮，不僅可體驗AR和VR互動遊戲，還能體驗相關科技概念場域。

由高雄市政府運動發展局主辦，高雄市政府與中華民國電子競技運動協會共同指導的2022高雄電競博覽會將於8月27、28日在高雄盛大登場，今天中午在TESL高雄電競館舉辦宣傳記者會，多名高雄市民代代表也共同出席。

侯尊堯表示，延續前2年高雄電競嘉年華能量，這次活動將帶來更多專業內容，除了電競專業內容外，更搭上最夯的元宇宙風潮，民眾不僅可現場體驗AR和VR擴增虛擬實境互動遊戲體驗，更能體驗元宇宙相關科技概念場域，感受走出螢幕、跨越虛實的電競盛會，感受高雄在地產業與電子競技結合成果。

侯尊堯說，今年也將邀請台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）來進行輕鬆有趣的知識講座，內容聚焦元宇宙發展概念，帶領有興趣的民眾深入淺出了解虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場，進而了解元宇宙產業鏈的發展。

運發局新聞稿指出，博覽會現場將展示電競的歷史發展，並引入產業實習體驗區，讓民眾能夠現場直接體驗當主播賽評，觀看平時看不到的電競幕後團隊執行；同時也會舉行動漫音樂祭，邀請ACG圈內知名個人表演者與表演團體表演。

此外，「特戰英豪」2022高雄電競博覽會公開賽線上預賽將於8月19日正式登場，賽程為期3天的。27日則將進行線下總決賽，與現場玩家共同見證公開賽最強特務的誕生，這次共祭出高達新台幣10萬元總獎金。（編輯：黃世雅）1110810

侯尊堯
高雄富邦馬拉松睽違2年舉辦 邀親子萬聖節變裝同跑 澄清湖棒球場迎台鋼雄鷹 拆除啦啦隊與觀眾圍籬
博覽會
竹縣委託明新科大打造青創基地 首梯14團隊進駐 鼓勵加薪 彰化調升縣府員工最低薪資至27000元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
文博會、XRSPACE催動新商業模式 助本土創作攻元宇宙