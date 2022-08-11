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研調示警駭客鎖定區塊鏈 下半年恐現元宇宙資安事件

2022/8/11 12:20
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（中央社記者吳家豪台北11日電）網路安全解決方案廠商Check Point Software最新研究指出，區塊鏈及電子郵件持續淪為駭客目標，今年下半年恐首度出現元宇宙領域遭受攻擊事件。

Check Point Software旗下威脅情報部門Check Point Research發布「網路攻擊趨勢：2022年中資安報告」，深入解析網路攻擊如何演變成配合實際軍事衝突的國家級武器、勒索軟體更頻繁被視為國家級攻擊手段以謀取經濟和社會利益，以及透過開源社群中的新模組所發動的雲端供應鏈攻擊事件正快速成長。

報告指出，錯綜複雜的網路攻擊已上升為國家級武器，包含新的攻擊手段「國家勒索」和由國家支持的駭客激進主義，而勒索軟體蔓延也將成為頭號威脅。

Check Point預測，今年下半年駭客將持續針對分散式區塊鏈網路發動攻擊，預期元宇宙領域將遭遇首次攻擊。有鑑於區塊鏈平台發生的重大資安事件，Check Point認為駭客將持續大肆外洩並劫持加密資產，並預期元宇宙領域將首次面臨運用智慧合約漏洞發起的攻擊。

Check Point也認為，下半年將出現更加分散的勒索軟體生態系、更複雜的電子郵件惡意軟體感染鏈，且駭客團體將根據目標國家的規範調整攻擊策略。

Check Point Software研究副總裁霍洛維茲（Maya Horowitz）透過新聞稿表示，俄烏戰爭對網路世界造成極大範圍和規模的影響，今年針對所有國家和地區各行各業的網路攻擊均大幅增加。遺憾的是，情勢只會更加嚴峻，尤其是勒索軟體目前成為各組織面臨的頭號威脅。（編輯：潘羿菁）1110811

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