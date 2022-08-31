童子賢：元宇宙類似潛意識 有望創新平台經濟

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台灣玉山科技協會及KPMG安侯建業聯合會計師事務所31日共同舉辦2022玉山安侯論壇，探討提升企業永續價值的關鍵策略，和碩董事長童子賢（中）以玉山科技協會理事長身分出席致詞。中央社記者吳家豪攝 111年8月31日

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（中央社記者吳家豪台北31日電）和碩董事長童子賢今天表示，元宇宙類似人的潛意識，有非常大的運用機會，除了元宇宙本身帶來的軟體、硬體、IC、伺服器等應用，平台經濟也可能會被創新。

台灣玉山科技協會及KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天共同舉辦2022玉山安侯論壇，探討提升企業永續價值的關鍵策略。童子賢以玉山科技協會理事長身分出席，於會前接受媒體聯訪。

被問及和碩元宇宙訂單進展，童子賢說，元宇宙是接續網際網路發展，大部分人的帳號都在實境環境裡面，包含網路、LINE、電子郵件等帳號，而元宇宙有點類似人的潛意識，就像冰山底下還有一個很大的世界，把這個世界串連起來，會有非常大的運用機會，無論做軟體和硬體的公司都非常歡迎這樣的發展，例如伺服器運算和繪圖運算的需求量會很大。

童子賢說，未來對元宇宙的期待，只要戴上類似眼鏡大小的裝置，可以360度看到虛擬博物館、銷售房產、在海灘看風景，或是到哈佛大學去上課，這樣的應用情境如果落實，會對觀光、學習、交流、商業模式產生巨大影響。

他指出，除了元宇宙本身帶來的軟體、硬體、IC、伺服器等種種運用，恐怕還會有新的經濟平台產生，也就是平台經濟可能還會被創新。

針對車用電子，童子賢表示，過去10幾年汽車越來越好用，無論音響、導航、智慧控制，甚至駕駛睡著了還會幫忙智慧煞車，裡面都少不了從感測器到類似人工智慧運算決策的高速發展；這些運算非常仰賴晶片，因為晶片能力越來越強、耗電越來越小，所以在一輛小小車子裡可以塞入很多智慧運算應用，這個趨勢不會停。

不過，童子賢說，因為戰爭、物價指數變化，以及經濟起伏的影響，汽車電子相關晶片運用可能也會「走一下、停一下」；他認為不必太過擔心，整個大趨勢是往上走，要讓交通工具越來越好用的話，還是少不了半導體和感測器的發展。（編輯：張良知）1110831