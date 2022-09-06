宏達電8月營收3.13億元 月增2.7%

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電公布8月自結合併營收新台幣3.13億元，月增2.7%、年減14.62%，累計1至8月合併營收27.3億元，年減16.37%。

宏達電在6月底宣布推出首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro，並表示除了台灣市場之外，這款新機7月也會在歐洲上市，接著再進軍日本，宏達電6月營收繳出近5億元的表現，7月、8月營收回歸正常表現。

宏達電今年8月宣布推出VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案，協助影像製作團隊創建專業級虛擬影像內容，可滿足小規模的工作室與大製片廠的全方位需求，8月起在美國、加拿大、歐洲、台灣、中國、澳大利亞、日本和韓國陸續地區展開銷售。

此外，宏達電聯手外貿協會打造跨越國界的虛擬開幕活動會場，將實體展會所衍生的場館、交通、人力資源及公衛等議題透過虛擬展覽及活動平台解決方案Engage達成，2022年馬來西亞台灣形象展則是近期的成功案例。

在全息娛樂元宇宙平台BEATDAY上，宏達電推出金曲唱作女神孫盛希jagi演唱會；BEATDAY平台大廳也與電通行銷傳播集團的貝立德與安索帕合作，邀請黑松沙士與Honda兩大品牌商打造虛擬店面，創造更多元的元宇宙應用服務和廣告商機。（編輯：張均懋）1110906