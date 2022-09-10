文化部攜手桃園科技藝術節 科藝共創「前進之路」

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文化部長李永得（中）、桃園市文化局長莊秀美（左6）、文策院副院長張文櫻（右6）9日在桃園展演中心，為第2屆桃園科技表演藝術獎獲獎團隊頒獎並合影。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）桃園科技藝術節9日在桃園展演中心開幕，今年呼應後疫情時代「數位化」、「去中心化」、「重視永續發展」等趨勢，邀集超過50組國內外藝術創作者隊探討元宇宙等議題，共創前進之路。

文化部發布新聞稿表示，文化部今年首度與桃園市政府攜手推出「2022文化部X桃園科技藝術節—前進之路」，齊力呈現中央與地方政府合作推動國家文化科技成果，邀請國內外觀眾一同體驗科技與藝術跨界激盪的饗宴。

文化部長李永得表示，非常敬佩桃園市政府自2017年至今，持續辦理年度藝文盛會「TAxT桃園科技藝術節」，透過國際連結、校園深耕、產業結合及獎助跨域人才等多元推動下，「桃園科技藝術節已成為科技與藝術跨界交流的重要平台」。

TAxT桃園科技藝術節透過藝術作品與展演活動，邀請觀眾以全新視野感受國內科技及藝術發展的能量；而邁入第2屆的「桃園科技表演藝術獎」也首度與文化內容策進院合作，深化科技表演跨界創作的培育能量。

今年科技藝術節呼應後疫情時代「數位化」、「去中心化」、「重視永續發展」等國際趨勢，以戶外沉浸式影音實驗空間，展演5G影音串流沉浸式音像作品，邀集超過50組國內外藝術創作者及團隊，探討衍生運算、循環經濟、NFT、元宇宙、數位話語權等重要議題。

李永得表示，科技藝術的發展速度很快，觀展之後發現許多精采的藝術作品與想法，「台灣集結了最有創意的藝術家，加上科技、AI、機械手臂、5G等豐富的產業支援，科技藝術的未來充滿能量。」

第2屆桃園科技表演藝術獎也舉行頒獎典禮，獲獎團隊分別為新秀組首獎暨文策院特別獎的蕭景馨X謝賢德X洪翊博「無人知曉」以及新秀組貳獎的薛祖杰「地帶」。競技組首獎田子平「失重計劃III：摺疊震盪」、作品將於桃園科技藝術節中展演，歡迎觀眾免費索票入場。

2022 TAxT桃園科技藝術節展期自即日起到10月9日，地點在桃園展演中心辦理，藝術節從展覽、科技表演及專家講座，舉辦近70場演出與推廣活動，邀請民眾一同參與，體驗科技與藝術跨界激盪的未來生活。（編輯：陳政偉）1110910