更多編輯台推薦新聞：
影片／保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊
生活

影片／保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/198
首頁 / 科技

宏達電推表情偵測套件 提升VR互動真實感

2022/9/12 16:31（9/12 16:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）元宇宙浪潮正夯，宏達電今天宣布推出VIVE Focus 3「眼球追蹤套件」及「表情偵測套件」， 大幅提升虛擬世界人際互動真實感，為虛擬實境（VR）一體機生態開創新標竿。

宏達電今天宣布推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，擴展VR一體機生態系統，進入更真實人際互動境界，透過全新追蹤套件可傳遞自然情緒，提供更加豐富的VR體驗，即日起在台上市販售。

宏達電說明，VIVE Focus 3全新追蹤套件增強使用者在虛擬環境中的協作和人際互動，其適用於虛擬活動、技能培訓、社交聊天、VIVE Sync遠程會議、動畫及動作捕捉等互動應用中，並提供企業一個分析及取得用戶行為反應，以及更易於了解體驗效能和互動表現的新方式。

宏達電指出，VIVE Focus 3表情偵測套件可精確捕捉臉部表情及嘴部動作，透過內建單追蹤攝像鏡頭精準地捕捉嘴唇、頜骨、牙齒、舌頭、下巴和臉頰的38種混合動作，展現真實臉部動作與表情，讓使用者可以感受栩栩如生的人際交流，大幅提升彼此間互動的真實感，提供探索VR的無限潛能。

在使用領域上，宏達電指出，VIVE Focus 3表情偵測套件適用於教育、醫療保健、人力資源和創意產業的人際互動應用中，可提升不同領域的培訓效能，包含演講指導、客戶管理服務、工作技能培訓等。使用者能追蹤及為改善個人情緒作準備，協助在現實生活中呈現更好的培訓效果。

另外，宏達電說明，VIVE Focus 3 眼球追蹤套件為虛擬化身提供逼真的眼球運動和眨眼效果，幫助在虛擬會議、聊天群組和 VIVE Sync遠程會議互動中，展示強大真實的非口語式表現力。「眼球追蹤套件」配有支援紅外線施照器的雙攝影鏡頭，能捕捉目光來源及方向、瞳孔大小、位置和睜眼幅度等數據。

宏達電指出，VIVE Focus 3眼球追蹤套件及VIVE Focus 3表情偵測套件皆與Unity、Unreal Game Engine 和 Native相容，內容開發人員可藉由 VIVE Wave SDK獲得參數、配置注視點渲染等功能，以及OpenXR開放授權標準亦即將推出支援一體機的服務，讓第三方合作夥伴開發行動XR內容及優化設備性能。（編輯：翟思嘉）1110912

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
宏碁遊戲13日登錄興櫃 布局電競及元宇宙生態圈