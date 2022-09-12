宏達電推表情偵測套件 提升VR互動真實感

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（中央社記者江明晏台北12日電）元宇宙浪潮正夯，宏達電今天宣布推出VIVE Focus 3「眼球追蹤套件」及「表情偵測套件」， 大幅提升虛擬世界人際互動真實感，為虛擬實境（VR）一體機生態開創新標竿。

宏達電今天宣布推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，擴展VR一體機生態系統，進入更真實人際互動境界，透過全新追蹤套件可傳遞自然情緒，提供更加豐富的VR體驗，即日起在台上市販售。

宏達電說明，VIVE Focus 3全新追蹤套件增強使用者在虛擬環境中的協作和人際互動，其適用於虛擬活動、技能培訓、社交聊天、VIVE Sync遠程會議、動畫及動作捕捉等互動應用中，並提供企業一個分析及取得用戶行為反應，以及更易於了解體驗效能和互動表現的新方式。

宏達電指出，VIVE Focus 3表情偵測套件可精確捕捉臉部表情及嘴部動作，透過內建單追蹤攝像鏡頭精準地捕捉嘴唇、頜骨、牙齒、舌頭、下巴和臉頰的38種混合動作，展現真實臉部動作與表情，讓使用者可以感受栩栩如生的人際交流，大幅提升彼此間互動的真實感，提供探索VR的無限潛能。

在使用領域上，宏達電指出，VIVE Focus 3表情偵測套件適用於教育、醫療保健、人力資源和創意產業的人際互動應用中，可提升不同領域的培訓效能，包含演講指導、客戶管理服務、工作技能培訓等。使用者能追蹤及為改善個人情緒作準備，協助在現實生活中呈現更好的培訓效果。

另外，宏達電說明，VIVE Focus 3 眼球追蹤套件為虛擬化身提供逼真的眼球運動和眨眼效果，幫助在虛擬會議、聊天群組和 VIVE Sync遠程會議互動中，展示強大真實的非口語式表現力。「眼球追蹤套件」配有支援紅外線施照器的雙攝影鏡頭，能捕捉目光來源及方向、瞳孔大小、位置和睜眼幅度等數據。

宏達電指出，VIVE Focus 3眼球追蹤套件及VIVE Focus 3表情偵測套件皆與Unity、Unreal Game Engine 和 Native相容，內容開發人員可藉由 VIVE Wave SDK獲得參數、配置注視點渲染等功能，以及OpenXR開放授權標準亦即將推出支援一體機的服務，讓第三方合作夥伴開發行動XR內容及優化設備性能。（編輯：翟思嘉）1110912