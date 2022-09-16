科技業求才 人力銀行：工程師職缺逾11萬筆、年增25%

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（中央社記者曾智怡台北16日電）科技業求才若渴，根據人力銀行調查，今年站內工程師職缺數高達11萬2000餘筆，相較去年的9萬筆、成長近25%，理工背景人才在就業市場可謂當紅炸子雞。

根據1111人力銀行針對不分產業上班族進行調查，高達57.9%受訪者對於搶進科技業躍躍欲試，另有15.5%已成功擠進科技圈，僅有不到3成表示沒意願。

調查顯示，想要或已從事科技業主因為優渥薪資待遇、占83.9%，員工福利完備、占49.7%，產業前景看好、占48.7%，長遠職涯考量、占30.5%，以及升遷制度健全、占27.9%。

1111資料庫顯示，高達11萬2000餘筆的工程師急缺待補人，相較去年的9萬筆，工作機會數年成長近25%，求才若渴的科技大廠不惜祭出到職獎金吸引人才加入，例如知名半導體大廠預計招募超過1500名碩博士畢業生，只要報到就可拿10萬元到職獎金，而碩士畢業新進工程師的年度平均整體薪酬超過新台幣200萬元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，近年隨著物聯網、人工智慧、網路資安、電子商務、元宇宙、區塊鏈的興起，具有相關專業領域的人才更顯搶手；從1111資料庫「工程師」的需求年增近25%，足以說明理工背景人才在就業市場早已供不應求。

調查也顯示，上班族前進科技業，期待的理想年薪（包括分紅、年終）平均為115萬8745元，相較於本次受訪者的平均年薪67萬5989元，相差高達48萬2756元，顯見年薪百萬元以上已是一般人對於從事科技業的基本期待。

1111人力銀行指出，篩選學歷一向是科技業仰賴的選才依據，也幾乎等同於核薪標準。調查針對已在科技業的受訪者進行交叉分析發現，以「國立大學碩博」畢業的薪資條件最拔尖，平均年薪直逼百萬元大關，其次是「國立科大碩博」畢業以及「私立大學碩博」畢業，顯見學歷文憑在科技業具有絕對優勢。

為了解上班族最嚮往的科技業，1111人力銀行「人才流向科技業大調查」針對求職會員進行隨機抽樣調查，調查時間自9月1日至15日，有效樣本數1078份，信心水準95%，誤差值為正負2.98個百分點。（編輯：林克倫）1110916