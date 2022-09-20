XRSPACE打造新台潮 北港朝天宮媽祖登入元宇宙

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（中央社記者吳家豪台北20日電）虛擬實境技術公司XRSPACE今天宣布攜手文策院與Meta公司啟動「新台潮」計畫，首站以北港朝天宮為IP，透過元宇宙塑造虛擬媽祖聖殿，近期另將舉辦媽祖形象創作比賽及元宇宙宮廟音樂慶典。

XRSPACE旗下GOXR元宇宙平台導入宮廟參拜體驗，由雲林北港朝天宮獨家授權千里眼、順風耳IP（智慧財產權）形象，元宇宙中的媽祖24小時在線，用戶透過手機、平板或Meta Quest 2 VR頭戴式顯示器即可進行參香、參拜、擲筊、求籤、點光明燈、蓋鐘等沉浸式廟宇儀式。

XRSPACE後續將與麥睿資訊合作，整合金流提供虛實整合點燈服務，當信眾在元宇宙付費點起光明燈，北港朝天宮也將同步實體點燈，讓海內外民眾祈福不受時間距離限制。

XRSPACE總經理劉冠廷出席媒體交流會表示，一開始發展元宇宙，就知道全新世界需要更高品質的內容來支撐它。XRSPACE先前與新北市、嘉義市政府教育局合作，在國中小、高中職約400所學校，建置1000間教育藝廊。

劉冠廷坦言，台灣有很多3D創作人才，GOXR提供3D空間與即時互動功能，目標是讓台灣數位創作家找到發揮平台。這次與文化內容策進院、Meta合作推出「新台潮」計畫，將跨界整合藝術、音樂等文化內容。

他說，元宇宙是新一代的網路世界，前陣子XRSPACE與海洋大學合作建造全國首創元宇宙大學，也將與僑委會合作，讓學生族群拓展到海外，不久將來會發表「僑宇宙」和其他大學元宇宙。

因應10月4日媽祖成道日，XRSPACE將邀請全台民眾參與媽祖形象創作比賽。另將於11月舉辦元宇宙宮廟音樂慶典，由新生代偶像「原子少年」登入元宇宙與粉絲同樂。（編輯：黃國倫）1110920