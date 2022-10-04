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LINE啟動元宇宙生態圈 10/25推出團購功能

2022/10/4 15:46（10/4 16:16 更新）
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通訊軟體LINE 4日舉辦睽違2年的實體CONVERGE年度記者會，LINE台灣執行長陳立人公布事業布局及「發票管家」等新服務。中央社記者吳家豪攝 111年10月4日
通訊軟體LINE 4日舉辦睽違2年的實體CONVERGE年度記者會，LINE台灣執行長陳立人公布事業布局及「發票管家」等新服務。中央社記者吳家豪攝 111年10月4日
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（中央社記者吳家豪台北4日電）LINE今天舉辦睽違2年的實體CONVERGE年度記者會，公布NFT交易平台DOSI首波合作IP（智慧財產權），啟動元宇宙生態圈；另新服務「發票管家」今天上線，並預告10月下旬在LINE購物中推出「拼團」功能。

LINE從2018年起投入區塊鏈技術發展，開發NFT（非同質化代幣）交易平台DOSI，Beta版已於9月13日在台灣和全球180個國家同步上線，支援9種語言，包含繁體中文。

LINE NEXT商業策略與發展負責人丁娥凜透過預錄影片表示，DOSI除了推出以熱門內容打造的NFT系列，今年底也將發行Avatar頭像NFT項目AlphaCrewz，為持有者打造獨特的虛擬化身，可通行在即將啟用的LINE元宇宙生態圈。

在新服務方面，LINE今天正式推出「發票管家」服務，讓用戶輕鬆整理雲端發票，具備自動對獎、聰明管理消費支出等特點。在社群體驗上，LINE社群將於2023年上半年推出「即時語音群聊」功能，支援多人同時雙向交流，主持人與聽眾總人數可容納1萬人。

今年9月18日台東地震時，LINE首次啟動危難時刻的「安全通報」功能。根據LINE內部數據統計，地震期間共有1500萬用戶藉此關注親友的通報狀態。

LINE也預告將在10月25日首度推出LINE購物「拼團」功能，以台灣作為全球首發市場，不論是熟悉親友或陌生網友，只要2人即可成團，享有團購優惠。

此外，叫車服務LINE TAXI上線3週年已擁有280萬用戶，超過1萬2000位駕駛。透過用戶訪談與數據觀察，LINE TAXI發現有92%的用戶期待重複搭乘綠能電動車，因此LINE TAXI宣布將於10月21日推出全新服務選項「星選科技車」，優先採用綠能電動車。（編輯：張良知）1111004

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