更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
首頁 / 產經
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/205
首頁 / 產經

HTC攜手阿聯酋電信 合攻元宇宙生態系

2022/10/12 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電旗下發展元宇宙生態系的VIVERSE團隊今天宣布，攜手e&（前身為Etisalat Group，阿聯酋電信集團）展開全方位合作，包括以VIVERSE技術創建e&元宇宙及解決方案（e& Universe），拓展元宇宙商機。

e&與HTC於GITEX Global 2022展覽上舉行簽約儀式，宣示雙方在元宇宙生態系上締結長期合作夥伴，由雙方代表簽署合作契約。

宏達電說明，e&元宇宙（e& Universe）為用戶提供創新體驗，涵括娛樂、教育、生產力及休閒生活等範疇。並於GITEX 2022上首度展示兩項使用場景。首先，帶領觀眾進入一個超現代未來場館，提供活動現場的參觀者及無法到現場的線上觀眾透過包含手機、平板、PC和VR設備在內的各種設備登錄，進入虛擬展覽會場進行互動與探索。

除提供全方位虛擬參觀展覽的可能性外，e&元宇宙（e& Universe）同步展示虛擬世界中的時尚個人空間。用戶可透過個人的創作或收集而來的藝術品進行空間布置，更能聚在一起觀看體育賽事或電影以及舉辦各式社交活動。

VIVERSE總經理林俊吳表示，透過與e&的攜手合作，將釋放人們的想像力，以更具吸引力及有趣的方式成就工作、學習或享受放鬆時刻，這僅僅是一個開端，迫不及待地想向世界展示e&元宇宙（e& Universe），以及更多即將到來的體驗。（編輯：張均懋）1111012

林俊吳
HTC：元宇宙虛實整合 盼攜手台廠打國際戰 HTC元宇宙結盟pixiv 引進日系動漫風虛擬分身
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中華電攻元宇宙 謝繼茂：奠基拚輸出台灣經驗