HTC攜手阿聯酋電信 合攻元宇宙生態系

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（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電旗下發展元宇宙生態系的VIVERSE團隊今天宣布，攜手e&（前身為Etisalat Group，阿聯酋電信集團）展開全方位合作，包括以VIVERSE技術創建e&元宇宙及解決方案（e& Universe），拓展元宇宙商機。

e&與HTC於GITEX Global 2022展覽上舉行簽約儀式，宣示雙方在元宇宙生態系上締結長期合作夥伴，由雙方代表簽署合作契約。

宏達電說明，e&元宇宙（e& Universe）為用戶提供創新體驗，涵括娛樂、教育、生產力及休閒生活等範疇。並於GITEX 2022上首度展示兩項使用場景。首先，帶領觀眾進入一個超現代未來場館，提供活動現場的參觀者及無法到現場的線上觀眾透過包含手機、平板、PC和VR設備在內的各種設備登錄，進入虛擬展覽會場進行互動與探索。

除提供全方位虛擬參觀展覽的可能性外，e&元宇宙（e& Universe）同步展示虛擬世界中的時尚個人空間。用戶可透過個人的創作或收集而來的藝術品進行空間布置，更能聚在一起觀看體育賽事或電影以及舉辦各式社交活動。

VIVERSE總經理林俊吳表示，透過與e&的攜手合作，將釋放人們的想像力，以更具吸引力及有趣的方式成就工作、學習或享受放鬆時刻，這僅僅是一個開端，迫不及待地想向世界展示e&元宇宙（e& Universe），以及更多即將到來的體驗。（編輯：張均懋）1111012