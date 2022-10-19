宏達電打造元宇宙生態系7年 看好3到5年成長黃金期

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（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電亞太區總經理黃昭穎今天分享，宏達電自2015年切入元宇宙領域，打造生態系已累積7年時間，且在軟體內容和平台上的投資絕對不亞於硬體，看好未來3到5年是成長黃金時期。

宏達電全球副總裁、亞太區總經理黃昭穎今天以「次世代網路革命」為題出席台灣半導體產業協會年會演講。

他表示，「元宇宙」這個名詞開始在去年上半年出現，但在現在這個時間點，沒有人可以清楚定義元宇宙的全貌，就像網路興起時，沒有人可以想像得到，未來人人都用手機連接網路。

黃昭穎說，在小說和電影上，元宇宙的概念比比皆是，例如潰雪（Snow Crash）、阿凡達、一級玩家等；而許多研調機構對元宇宙在2030年的經濟規模預測高達3兆到13兆美元，相當驚人。

他分享，元宇宙的概念和宏達電過去幾年打造的生態系大致相同，HTC自2015年切入這個領域，有VIVEREALITY的願景，且在軟體內容和平台上的投資絕對不亞於硬體，目前已投資100家相關新創公司，生態體系培育需要時間的積累，從2015年至今已有7年的時間。

他表示，在元宇宙世界資訊取得的方式是透過體驗，在娛樂、生活和工作人們都會透過虛擬分身，且不會只有一個虛擬分身，並要跨平台、跨裝置；即使宏達電打造VR虛擬實境眼鏡，但不認為元宇宙只能透過VR眼鏡，很多服務應該要透過手機、平板就能取用，數位資產交易也會越來越頻繁。

他分享，宏達電在科技類、教育類、藝術類等領域已有超過3200個應用，並持續開發優質內容，例如與巴黎羅浮宮合作導覽蒙娜麗莎、故宮合作導覽清明上河圖；宏達電並投資很多VR電影拍攝。

黃昭穎說，宏達電VR在企業應用端已很成熟，一共有六大類的應用很蓬勃發展，包括類遠距溝通和協助、教育訓練、學校教育、醫療、設計類及虛擬線上展覽會議需求。

整體而言，他說，「元宇宙不是未來式，是已經在發生」，需要很多條件為前提，例如基礎建設、平台搭建、多元化內容、良好的人機介面，必須跨行業一起合作，並建構相通標準，在元宇宙中互連互通。

對於台積電董事長劉德音現場提問VR設備的規模，黃昭穎回應，VR從2015年興起，和宏達電切入的時間點差不多，但和智慧型手機不一樣，VR在數量上的發展比預期還要長，目前量體都停留在千萬台的級別，隨著技術和體驗越來越演進，宏達電已研發189克的眼鏡，相信會讓更多人們願意使用VR，「未來3到5年是成長黃金時期」。

鈺創董事長盧超群則提問，VR投資回收的時間大家都在等，他一直以為5G起來、VR就會起來，但到現在為止，似乎還在奮鬥中。

黃昭穎回應，宏達電和全球電信業者保持很好的關係，大家都很難說服客戶4G和5G應用有什麼差別，期待VR消費者應用成為5G的關鍵應用，期待有一個殺手級應用可以吸引每個人進來元宇宙。（編輯：張均懋）1111019