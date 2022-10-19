林百里：廣達攻元宇宙工具 培養應用科技專家挑戰大

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（中央社記者吳家豪新竹19日電）筆電代工廠廣達董事長林百里今天表示，廣達的定位是未來提供元宇宙工具，偏向硬體，最難的是培養對元宇宙應用科技很了解的專家，這是廣達的挑戰。

台灣半導體產業協會（TSIA）今天在新竹舉辦2022年會，並舉行「渾元宇宙˙捨我其誰 – 微系統與半導體征程」論壇，林百里透過線上參與，以「元宇宙的科技創新和企業再造」為主題，介紹元宇宙會帶來什麼樣的未來面貌。

他說，未來的元宇宙世界是虛實整合，在虛擬和實體世界轉來轉去，猶如打開虛實世界的「旋轉門」，最後會出現很新的應用。

林百里強調，元宇宙發展關鍵是運算基礎設施，也包括晶片、高速通訊網路、延展實境（XR）終端、人工智慧（AI）、區塊鏈、人機自然用戶介面等。在硬體部分，台灣廠商都能製造，但軟體需要更多人發展。

他表示，臉書母公司Meta日前舉辦Connect大會，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）宣布將聯手打造元宇宙生態圈。這2家公司都是廣達客戶，發現「元宇宙不是一個人可以幹的」，牽涉到的技術和用戶規模很廣，他會繼續觀察2名執行長以後會擦出什麼樣的火花。

林百里說，元宇宙用途「鋪天蓋地」，企業還是要有選擇性。市場研究指出，目前元宇宙應用聚焦在建築、交通、專業服務、觀光、零售等領域，接下來將推展到保險及金融、健康照護、媒體娛樂、車用、高科技、能源等，大部分屬於企業對企業（B2B）應用。

林百里透露，廣達正與台灣大學合作，研究如何在元宇宙打造虛擬醫生，可以24小時幫病人看病，「我認為有可行機會，因為有真正的價值在」。

他認為，邁向元宇宙的3階段策略，是先從硬體導向的電腦（computer）應用開始，接下來進展到軟體導向的運算（computing）應用，最後走向使用者為導向的解決方案（solution）應用，打造元宇宙所需工具。

林百里說，廣達的定位是未來提供元宇宙工具，偏向硬體層面，最難的是培養具備專業知識的專家，對應用科技必須很了解，這是廣達的挑戰。（編輯：趙蔚蘭）1111019