諾基亞揭2030年科技願景 驅動元宇宙商機

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（中央社記者江明晏台北26日電）諾基亞揭示2030年科技願景指出，儘管元宇宙在消費者虛擬世界引發關注，但企業元宇宙和工業元宇宙的巨大潛力亦不容忽視，永續浪潮也對網路技術的發展有長遠的影響。

諾基亞今天舉辦媒體分享會，揭示作為諾基亞集團的長期策略，以及解決方案和產品組合發展指引的「諾基亞2030科技願景」。

元宇宙並非近二年的新議題，諾基亞貝爾實驗室早在5年前，即已投入支持元宇宙發展的二大關鍵技術概念研究，「人類賦能」（Human Augmentation）以及「虛實融合」（Digital-physical fusion）。儘管元宇宙在消費者虛擬世界引發關注，但企業元宇宙和工業元宇宙的巨大潛力亦不容忽視。

諾基亞觀察到，影響未來網路演變的先進技術面向，包括雲端、邊緣運算、無線專網、5G-Advanced、6G、人工智慧、網路即服務、感應器、安全與隱私，而全球興起追求永續發展的浪潮，同樣對網路技術的發展有長遠的影響。

在ESG永續方面，諾基亞集團於2021年聯合國氣候變遷會議（COP26）上承諾，將於2030年減少相較於2019年50%的溫室氣體，與此同時，諾基亞也正式加入全球企業再生能源倡議行動RE100。

諾基亞近年觀察到全球各地客戶對於環境友善、追求永續的解決方案需求越來越具體，從產品本身產生的功耗，延伸至整個生命週期。例如諾基亞為工業與企業客戶提供的專用網路解決方案，協助客戶數位轉型、提高效率及降低碳排放。

諾基亞自去年在台宣布引進推廣合作夥伴計畫（Partner Program），持續耕耘、尋求相關產業領域專家夥伴，共同推動數位轉型，發展5G及其相關應用，並已在多個重點產業領域獲得進展。

在智慧城市方面，諾基亞今年4月攜手帆宣，偕同逢甲大學在台中發表「5G智慧城市實驗室」；同時與帆宣投入智慧工廠發展，於台南科學園區進行「帆宣智慧工廠」實證計畫；關於智慧交通，攜手華電聯網參與桃園機場「5G智慧旅運空間服務實證計畫」；智慧園區方面，參與華電聯網位於新北市寶高智慧產業園區中的研發中心。

公領域方面，諾基亞與台灣電力公司進行「5G專網實驗計劃」；智慧防災則與皇輝科技合作進行；與國立陽明交通大學合作進行「寬頻行動通訊實驗室計畫」。（編輯：張均懋）1111026