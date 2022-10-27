宏達電VIVE Arts首推華人數位藝術家NFT藏品

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（中央社記者江明晏台北27日電）宏達電旗下VIVE Arts宣布，與數位原生作品展示平台SCREEN.ART聯合發起「世界：化身」展覽，讓元宇宙虛擬化身躍升有價藝術藏品，也將是VIVE Arts首次推出華人數位藝術家的NFT藏品。

宏達電今天發布新聞稿宣布，旗下致力於結合藝術與創新科技的團隊VIVE Arts宣布，與數位原生作品展示平台SCREEN.ART聯合發起「世界：化身」展覽，這是VIVE Arts「全球NFT數位藝術品交易平台」推出以來，繼阿爾豐斯·慕夏精選作品限量版NFT之後第2個發布系列項目，也是VIVE Arts首次推出華人數位藝術家的NFT藏品。

展覽由香港數位藝術平台SCREEN.ART策劃，呈現來自15位華人藝術家和新興藝術家的19件NFT藝術作品，藝術家為元宇宙中的虛擬身分概念提供一系列藝術詮釋，也躍升為有價藝術藏品。

宏達電指出，「化身」是數位Z世代的另一面，不論是早期社交軟體提供的巴比特頭像，還是「模擬市民」裡的高精密分身，又或是主動把自己社交頭像更換成持有的加密龐克，這些誕生在虛擬空間裡不確定的、困惑的、奇異的角色，平行又交織並彼此塑造成長，引發對自身數位化與現實形象的思考，引導著人們對未來虛擬生活可能性的不斷探索。

「世界：化身」展覽將在虛擬展廳呈現， 11月4日起虛擬展廳將向大眾開放。（編輯：張均懋）1111027