宏達電看好XR設備 未來10年超越手機電腦總和

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（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電企業發展全球副總裁汪叢青今天分享，元宇宙是三維化的互聯網，要用AI為基礎，並用延展實境（XR）設備來互動，預測未來10年XR設備營業額將會超過手機和電腦加起來的總和。

汪叢青今天以「元宇宙蛻變記」為題，在台灣半導體產業協會年會發表專題演講。他表示，元宇宙現在還在非常早期，會走過很多階段，才能達到大家想像的元宇宙，不應操之過急。

元宇宙到底是什麼，他用反面切入，強調元宇宙不是只有VR或AR、不是只有遊戲和社交、不是數位孿身（Digital twins）、不會意味著真實世界消失、不會是極端美好或是極端不好，也不會是短期浪潮、不必一定要買NFT、不等於web 3.0等。

整體而言，他提到，元宇宙是三維化的互聯網，且要用AI為基礎，並用XR（VR與AR，虛擬實境與擴增實境）設備來互動。

汪叢青認為，宏達電長期切入VR領域，一直是VR的領先者，開發全球第一個六自由度的VR設備，第一個一體機和第一個輕薄設備；且由於元宇宙的體驗和內容創造都需要AI，需要半導體，從硬體角度來看，元宇宙這個市場相當好。而HTC一直致力打造開放生態、技術和平台都是開放，不會鎖住設備和軟體。

他也提出未來10年關於元宇宙的預言，第一，三維空間內容會越來越重要，XR設備營業額將會超過手機和電腦加起來的總和；第二，人們不在睡覺的時間都會在元宇宙；第三，會有更多億萬富翁來自元宇宙、而非互聯網，但世界會更平等；第四，人們因為元宇宙少了出差、通勤、坐在辦公室，有助於減緩生態問題、過度消費，也因為國家和城市邊界消弭等，很多社會上問題會減少。（編輯：張良知）1111019