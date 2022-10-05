中華電攻元宇宙 謝繼茂：奠基拚輸出台灣經驗

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（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信董事長謝繼茂表示，5G、雲端、AI、區塊鏈、大數據等技術，都是元宇宙關鍵科技，中華電盼奠定基礎，攜手政府、企業將台灣經驗輸出海外，在元宇宙中也展現Taiwan Can Help。

經濟日報今天主辦2022科技論壇，以「5G開啟元宇宙大門」為主題，謝繼茂致詞時表示，5G、雲端、AI（人工智慧）、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技，都是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能，中華電信盼為台灣奠定發展元宇宙基礎，攜手政府、企業超前部署，迎向下一場產業升級的挑戰。

謝繼茂表示，近兩年元宇宙相關大事，都讓大家印象深刻，從去年5月南韓政府宣布成立元宇宙聯盟，希望用國家之力推動元宇宙產業；去年10月臉書（Facebook）把公司名稱改成Meta，要用企業之力，推動元宇宙產業，Meta也在台灣成立亞洲首座XR Hub，希望借助台灣製造優勢，以及內容創新能量，豐富元宇宙的內涵。

國際元宇宙各項活動也相當精采，謝繼茂指出，今年7月，國際大廠成立元宇宙標準論壇，集結大咖包含Meta、輝達、微軟等，希望在跨平台共融的情況下，加速推動元宇宙產業。

謝繼茂認為，人們高度期待元宇宙的虛擬世界，在科技方面，可以看到穿戴式裝置的快速發展，也看到5G網路展現超速率、低延遲、大連結的能力，雲端運算能力，AI、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技都提升，是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能。

身為台灣電信龍頭，謝繼茂表示，中華電信長久以來在台灣建設綿密的固定網路、行動寬頻、雲端機房，投入大量人力進行前瞻技術能力的研究，為台灣元宇宙發展奠定堅實基礎，讓台灣企業布局元宇宙消費市場商機，以及探索數位虛擬世界的新商業模式，可以超前部署，迎向下一場產業升級的挑戰。

謝繼茂表示，希望在政府的領導下，國內各企業攜手合作，將台灣經驗輸出海外，在元宇宙無國界的世界中，可以再次展現Taiwan Can Help，「一個人走得快，一群人可以走得更遠」，盼攜手合作，以5G開啟元宇宙大門。（編輯：楊蘭軒）1111005