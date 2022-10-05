更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮
科技

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/204
首頁 / 產經

中華電攻元宇宙 謝繼茂：奠基拚輸出台灣經驗

2022/10/5 10:30（10/5 10:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華電信董事長謝繼茂表示，中華電盼奠定基礎，攜手政府、企業將台灣經驗輸出海外，在元宇宙中也展現Taiwan Can Help。（中央社檔案照片）
中華電信董事長謝繼茂表示，中華電盼奠定基礎，攜手政府、企業將台灣經驗輸出海外，在元宇宙中也展現Taiwan Can Help。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信董事長謝繼茂表示，5G、雲端、AI、區塊鏈、大數據等技術，都是元宇宙關鍵科技，中華電盼奠定基礎，攜手政府、企業將台灣經驗輸出海外，在元宇宙中也展現Taiwan Can Help。

經濟日報今天主辦2022科技論壇，以「5G開啟元宇宙大門」為主題，謝繼茂致詞時表示，5G、雲端、AI（人工智慧）、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技，都是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能，中華電信盼為台灣奠定發展元宇宙基礎，攜手政府、企業超前部署，迎向下一場產業升級的挑戰。

謝繼茂表示，近兩年元宇宙相關大事，都讓大家印象深刻，從去年5月南韓政府宣布成立元宇宙聯盟，希望用國家之力推動元宇宙產業；去年10月臉書（Facebook）把公司名稱改成Meta，要用企業之力，推動元宇宙產業，Meta也在台灣成立亞洲首座XR Hub，希望借助台灣製造優勢，以及內容創新能量，豐富元宇宙的內涵。

國際元宇宙各項活動也相當精采，謝繼茂指出，今年7月，國際大廠成立元宇宙標準論壇，集結大咖包含Meta、輝達、微軟等，希望在跨平台共融的情況下，加速推動元宇宙產業。

謝繼茂認為，人們高度期待元宇宙的虛擬世界，在科技方面，可以看到穿戴式裝置的快速發展，也看到5G網路展現超速率、低延遲、大連結的能力，雲端運算能力，AI、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技都提升，是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能。

身為台灣電信龍頭，謝繼茂表示，中華電信長久以來在台灣建設綿密的固定網路、行動寬頻、雲端機房，投入大量人力進行前瞻技術能力的研究，為台灣元宇宙發展奠定堅實基礎，讓台灣企業布局元宇宙消費市場商機，以及探索數位虛擬世界的新商業模式，可以超前部署，迎向下一場產業升級的挑戰。

謝繼茂表示，希望在政府的領導下，國內各企業攜手合作，將台灣經驗輸出海外，在元宇宙無國界的世界中，可以再次展現Taiwan Can Help，「一個人走得快，一群人可以走得更遠」，盼攜手合作，以5G開啟元宇宙大門。（編輯：楊蘭軒）1111005

謝繼茂
中華電雙平台轉播世足賽 估可帶進20萬新用戶 謝繼茂：合併後市場會更競爭 資費趨向穩定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
LINE啟動元宇宙生態圈 10/25推出團購功能