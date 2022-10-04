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華碩成立元宇宙公司 推NFT平台廣邀內容創作者

2022/10/4 11:09
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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠華碩看好次世代網路商機，今天宣布成立華碩元宇宙股份有限公司，整合集團雲端運算、人工智慧、區塊鏈等資源，推出跨界應用NFT（非同質化代幣）平台。

華碩發布新聞稿指出，旗下NFT平台將透過藝術、攝影、時尚、影音和遊戲等相關內容及IP（智慧財產權），讓更多人在元宇宙中透過NFT打造個人化角色與空間，甚至擁有夢幻收藏品。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩特別留意新世代產業的發展動態，尤其看好Web3.0潛力，因此成立新公司宣示長期經營元宇宙的決心。首先第一步是建立NFT平台，廣邀各領域的內容創作者，成為華碩新夥伴。

目前華碩NFT平台由鍾鼎藝術董事長曾明楠、名作家蔡詩萍、策展人王焜生、媒體人戴忠仁及周明璟等人把關，深入介紹上架作品。首波加入的創作者包含前台北市立美術館館長張振宇、多次參加巴黎藝術沙龍展的新銳插畫家王子麵等人。

華碩說明，收藏家買到的NFT不只是數位檔案，更能實際做為VIP憑證，享有特殊的資格或優先權，拉近與藝術家之間的距離。例如購買畫家林建的作品後，可獲邀參訪其私人窯洞作畫空間，達到虛實互動體驗。（編輯：楊凱翔）1111004

謝明傑
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