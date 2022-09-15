星展攜手遊戲平台The Sandbox 跨入元宇宙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）星展集團今天宣布與去中心化虛擬遊戲世界平台The Sandbox合作創建「DBS BetterWorld」，成為第一家與The Sandbox建立合作夥伴關係的新加坡公司，也是新加坡首家跨入元宇宙的銀行。

星展集團今天發布新聞稿，宣布跟香港數位娛樂暨區塊鏈遊戲發行商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界平台The Sandbox合作創建「DBS BetterWorld」。

星展表示，DBS BetterWorld致力創造互動式的元宇宙體驗，以展現打造一個更美好、更永續的世界的重要性。星展將購入The Sandbox元宇宙中的一個虛擬房地產單位，即一塊3x3的虛擬土地，並結合沉浸式元素進行開發。

星展集團執行總裁古普塔（Piyush Gupta）表示，在過去10年中，金融界最巨大的變化都源於數位化的推進；未來10年，在人工智慧和區塊鏈等新科技帶動下，這些轉變將更加深遠。雖然元宇宙仍在演化中，但也可能從根本上改變銀行與客戶和社區的互動方式。

高博德表示，在快速變化的環境下，透過實驗和直接從實作中學習，是測試各種技術潛力的最佳方式。這次與The Sandbox和Animoca Brands的合作，見證星展在元宇宙中突破界限的決心，也期待能透過合作建立創新平台，溝通重大ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題。（編輯：楊蘭軒）1110915