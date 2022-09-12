宏碁遊戲13日登錄興櫃 布局電競及元宇宙生態圈

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（中央社記者韓婷婷、吳家豪台北12日電）宏碁旗下宏碁遊戲為台灣Sony PlayStation遊戲主機與周邊產品代理商，將於9月13日以每股32元登錄興櫃，將朝電競及元宇宙生態圈建構者邁進，並砸6.4億元入股唯晶科技，跨足上游遊戲內容開發。

輔導券商富邦券表示，宏碁遊戲目前已取得Sony PlayStation 5的台灣區代理權，以及羅技賽車模擬設備、ASTRO 遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌HORI 在台代理權等，以PS5遊戲主機代理為基礎，未來將擁有PS5遊戲機台灣及海外市場代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等6大成長引擎，營運版圖橫跨遊戲產業鏈上、中、游。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，宏碁遊戲設立於2020年7月，為台灣Sony PlayStation遊戲主機與周邊產品唯一代理商，PS5是Sony史上銷量最快達成1000萬台的遊戲主機，惟產品推出至今受到供應鏈問題影響，市場需求仍尚未被滿足；展望後市，在供應鏈問題逐漸緩解下，預期可滿足大量仍未購入的遊戲玩家需求。

因應遊戲開發已朝多平台發展，宏碁遊戲已開始佈局販售數位遊戲，先期以數位遊戲代理經銷，後續挾集團PC及電競資源優勢，最終目標朝電競及元宇宙生態圈建構者邁進。

2022年遊戲產業掀起併購潮，藉由併購達到產品或服務互補，宏碁遊戲為持續深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業，8月董事會業已通過決議投入6.4億元投資遊戲開發商唯晶科技，並取得合併報表實質控制力，正式跨足產業上游的遊戲內容開發。

根據遊戲調查公司Newzoo的全球遊戲市場規模調查報告指出，2021年全球遊戲市場規模為1803億美元，其中行動遊戲市場規模約932億美元，占比52%，主機遊戲為504億美元，占28%；PC遊戲為367億美元，占20%。

依據調研機構Knowledge Sourcing Intelligence於2022年3月研究報告指出，全球遊戲主機市場規模在利用虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的3D電玩遊戲及電子競技比賽等日益普及下，預估2027年將達731.43億美元，2021至2027年的年複合成長率達10.20%。

另外，宏碁遊戲發布新聞稿指出，目前除已取得Sony PlayStation 5台灣區代理權外，同時擁有賽車模擬設備、遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌在台代理權等，今年8月投資曾負責「原神」等遊戲美術製作的遊戲開發公司唯晶科技，正式跨足產業上游的遊戲內容開發，有利於後續營運策略與國際布局。

宏碁遊戲成立於2020年，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，成長動能包括Sony PlayStation 5主機台灣代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發。今年前8個月累計營收約新台幣13.16億元，年增31.67%。（編輯：楊凱翔）1110912