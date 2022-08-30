傳蘋果進軍元宇宙 玉晶光揚明光股價大漲

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）蘋果元宇宙產品傳出將在明年亮相，市場預期供應鏈今年第4季有機會啟動拉貨，加上蘋果iPhone14新機即將亮相，激勵揚明光率先亮燈漲停、玉晶光漲幅也超過5%，帶動光學類股走勢呈現價齊揚走勢。

繼SONY、Meta之後市場期待多時的蘋果元宇宙產品，傳出可望於明年1月推出首款結合AR及VR的元宇宙產品，台積電總裁魏哲家在今天舉行的技術論壇中也以幽默方式點出元宇宙的趨勢及重要性，為元宇宙的新勢力帶來想像空間。

蘋果元宇宙供應鏈的揚明光，今天股價開高震盪後攻上漲停價98.6元，重新站回所有均線之上，漲停價市價委買數高掛逾5000張。

玉晶光開高震盪走高，盤中上漲逾6%，最高來到438元。另外也帶動先進光、聯一光漲勢超過7%，佳凌、佳能漲勢在4%以上，大立光漲勢維持在2%上下。

玉晶光表示，光學元件是元宇宙（metaverse）的核心，擬真度要高又要兼具輕、薄、舒適度，包括光學設計、工藝、模具都有很高的難度跟挑戰，元宇宙的確會帶動光學產業需求發展。

以中階VR產品為例，除了左右眼的大鏡片外，大約會再配置6至8顆鏡頭，主要功能在偵測眼球、距離、環境等。今年新一代的主鏡片升級為3P組合的Pancake透鏡，門檻再加大。

法人指出，蘋果元宇宙首款MR頭盔搭載的兩個主要鏡片（Pancake透鏡）將由玉晶光及揚明光扮演要角。其中玉晶光除了為蘋果MR鏡片主要供應商外，同時也是SONY及Meta元宇宙頭盔鏡片的主要供應商，包辦SONY、Meta及Apple三大領導廠商主鏡片供應商的玉晶光將是元宇宙最大受惠者。（編輯：潘羿菁）1110830