台北電玩展明年2/2登場 規模拚回到疫前水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）公布第21屆活動檔期，即將於2023年2月2日至5日在南港展覽館一館登場，此次展覽主題為「Come in Gameverse 躍進遊戲元宇宙」，邀請玩家一同探索跨越次元的遊戲體驗。

主辦單位台北市電腦公會透露，迎接後疫情時代，遊戲產業露曙光，許多原先因故延宕的遊戲接連推出、國際宣傳都逐漸步上軌道，針對明年TGS也有不少廠商提前布局宣傳規劃，其中不乏國際遊戲大廠。明年檔期適逢農曆新年，挾帶龐大的消費商機，展出規模有望回到疫情前的狀態。

遊戲市調公司NewZoo今年6月公開的元宇宙研究報告顯示，2023年遊戲市場規模預估突破2000億美元，各大科技龍頭陸續公開元宇宙版圖後，更帶動產業鏈服務廠商數量的成長。

電腦公會表示，根據彭博社指出，元宇宙相關產值將在2024年成長至8000億美元，規模持續壯大。日常於虛擬世界穿梭自如的遊戲玩家，實質上已搶先取得元宇宙的入場門票，隨著新技術的應用普及與趨勢下，近75%的玩家在虛擬世界中除了遊戲體驗外、更重視社交活動，虛實藩籬已不再。

迎來2022下半年，世界各地遊戲展覽紛紛恢復實體舉辦，TGS持續以虛實整合形式，結合線上活動與實體展會的雙軌模式。（編輯：楊凱翔）1110721